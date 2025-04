„Astăzi împlinesc un an de podcast, iar luna aceasta sărbătoresc și doisprezece ani de emisiune. Doisprezece ani în care am învățat ce înseamnă consecvența, curiozitatea și grija pentru oameni. Și un an de când am deschis o nouă cale de a vorbi despre sănătate direct, uman, pe înțelesul tuturor”, a declarat Ela Crăciun cu emoție.

În doar un an de la lansare, podcastul „Cu Ela la doctor” s-a bucurat de apreciere în mediul online, unde cele 42 de episoade realizate au însumat peste 700.000 de vizualizări, având zeci de invitați, care s-au bucurat de miile de întrebări venite din partea unei comunități implicate și dornice de răspunsuri.

În fiecare episod, Ela Crăciun aduce în fața publicului medici recunoscuți, care reușesc să explice cele mai complicate subiecte medicale într-un mod accesibil și empatic.

„Podcastul ,,Cu Ela la doctor” a apărut din nevoia mea de a aduce răspunsuri clare în mijlocul atâtor temeri și întrebări pe care le aud zilnic de la cei din jur. M-am bucurat să am alături medici extraordinari, care au avut răbdarea și inima de a explica lucruri complicate în cuvinte simple. Le sunt recunoscătoare.”, a declarat Ela Crăciun.

„Până la urmă orice proiect trebuie să aibă o finalitate și bineînțeles că toată lumea urmărește câștiguri în online. Influenceri care câștiga zeci de mii de euro din online nu sunt foarte mulți în România, însă nu te îmbogățești clar din asta. Eu aleg să îmi susțin proiectele.

De exemplu, propriul meu podcast, ,,Cu Ela la doctor” este un proiect care mă costă enorm de mult în fiecare lună, însă eu mă gândesc că trebuie să dau și ceva înapoi societății și nu poți să câștigi fără să investești.

Cu siguranță este un proiect care pentru etapa lui de început are rezultate foarte bune, iar eu sunt extrem de prezentă în online, pe foarte multe platforme, unde întreaga mea comunitate îmi este alături. Pot spune cu siguranță că rentează genul acesta de activitate, însă este nevoie de foarte multă muncă și perseverență”, a mai spus Ela Crăciun pentru Libertatea. Cu aceeași energie și motivație, Ela Crăciun promite să continue: „Merg mai departe cu aceeași dorință: să fim sănătoși nu doar cu trupul, ci și cu sufletul.”

