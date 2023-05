„Eu mă bucur de sărbătoarea de Sfinții Constantin și Elena alături de 5000 de oameni, la Roma, în Italia, la Sărbătoarea românilor. Sunt cu Sofia Vicoveanca, cu Georgel Nucă. E frumos. Serbez tot prin muncă, îi distrăm pe alții, că așa trebuie.

Îmi aduc aminte când eram mică de Constantin și Elena că ne ducea mama la biserică. Acolo se punea o masă pentru copii. Era cea mai bună mâncare.

Pâinea aia proaspătă și gogoșile erau tare bune. Apoi împărțeam bomboane cu copiii pe uliță, era frumos de tot. Era altă viață”, a declarat Elena Merișoreanu pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu recunoaște că soțul a mai călcat strâmb, însă recunoaște că era foarte mult timp plecată de acasă.

„Cu bune, cu rele, am trecut peste toate și avem 50 de ani de căsnicie. Să nu zică lumea că am eu nu știu ce viață. A fost bine, a fost și mai puțin bine, dar am trecut peste toate. În viață trebuie să fii tolerant. Când există și copii, trebuie să fii responsabilă și conștientă că acei copii au nevoie și de tată.

Eu nu am fost o femeie neglijată. Da, recunosc, am fost înșelată, dar am fost și eu plecată mult pe afară. Plecam și câte șase luni. Dar nu mi-am făcut probleme din cauza asta. Dacă el era cum trebuie acasă, ce mai contează. El nu e proprietatea mea și nici eu a lui. Trebuie să existe înțelegere, atâta timp cât nu am dus lipsă de nimic, nu îmi fac probleme.

Așa sunt bărbații, mai calcă strâmb. Femeile sunt de vină, știi cum e, ele ridică coada. Dacă nu dau și ei curs înseamnă că sunt proști, hai să fim sinceri. Asta este, poate e la mijloc și curiozitatea. Dar cred că bărbații mai mult prețuiesc familia. Chiar dacă se mai duce și la alta, își dă seama că soția e soție și alea sunt amante.

Pe mine nu prea m-a afectat că m-a înșelat, nu pot spune că am suferit crunt. Am avut noroc de mama mea, care mi-a dat sfaturi extraordinar de bune și a avut mare dreptate cu tot. Nu am simțit nevoia să mă răzbun pe el, pentru că răzbunarea e arma prostului”, a spus artista.

