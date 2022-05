Într-un interviu pentru Click!, Elena Merișoreanu a povestit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista este nevoită să slăbească, decizie luată după ce doctorii i-au spus că greutatea îi va îngreuna mobilitatea. În următoarea perioadă, vedeta va trebui să dea jos 15 kilograme.

„Niciodată nu am fost băț, dar după o vârstă nu mai slăbești ușor. Nu pot face foamea, pentru că ar interveni apoi alte probleme de sănătate, însă medicul mi-a pus în vedere să dau jos 15 kilograme. Greutatea se duce foarte mult pe picioare, eu sunt operată la amândouă, și îmi va afecta mobilitatea. Medicul m-a atenționat că pot să nu mai merg, așa că am decis să slăbesc”, a spus Elena Merișoreanu.

Pentru a scăpa de kilogramele în plus, îndrăgita interpretă de muzică populară a renunțat la mai multe alimente. Elena Merișoreanu nu mai consumă mâncare grasă și a introdus în meniul ei zilnic mai multe fructe și legume.

,,Am renunțat la mâncarea grea. Mai puțină carne, mai multe legume și fructe. Mănânc zarzavaturi, salate, ciorbă de lobodă, pe care știu să o prepar foarte bine, dar și măcriș. Ne place foarte mult măcrișul și în aceeași măsură și urzicile, doar că au îmbătrânit și nu mai sunt atât de bune. Adaug la dietă și mișcarea. Am o curte imensă și zilnic fac pași, mă plimb. Am avut două cântări după Paște și aș putea să spun că și aceea e o activitate. Vreau să ajung la greutatea cea bună”, a continuat artista.

„Avem pensii bune și eu, și soțul"

Ajunsă la 74 de ani, Elena Merișoreanu spune că va urca pe scenă cânt timp sănătatea îi va permite. Acum ea nu mai acceptă orice spectacol, iar statul în picioare prea multe ore o afectează.

„Piciorul care e operat e foarte bine, celălalt mă supără pentru că m-am pus prea forțat pe el. A treia zi de Paști trebuia sa cânt, dar stau cu familia, care este sfântă pentru mine. Apoi pe data de 29-30 aprilie, cântăm la Roma, cântăm pentru Diaspora.

Nu am mai cântat decât așa, pe la aniversări, la botezuri și vă spun că sunt destul de multe cereri, dar le selectez, pentru că sănătatea nu îmi mai permite. Când te duci, trebuie să stai în picioare, distanțele sunt mari uneori.

Nu e ușoară viața asta. Avem pensii bune și eu, și soțul, copiii sunt la casele lor. Așa că nu mai am pentru ce alerga”, a mai povestit Elena Merișoreanu, pentru sursa mai sus menționată.

Elena Merișoreanu face tratament cu celule stem

Cântăreața face un tratament cu celule stem și în fiecare picior face 12 injecții. Elena Merișoreanu a cântat toată viața pe tocuri, iar acum problemele cu picioarele nu-i prea dau pace.

„Toată viața am cântat pe tocuri și e foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. Este un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior”, a mai spus aceasta.

