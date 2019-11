De Andreea Romaniuc Archip,

Cântăreața de muzică populară are o adevărată colecție de costume de scenă, pe care le păstrează într-un dressing special. Îi sunt dragi toate, dar unele, considerate zestre de la bunica ei, le folosește mai rar, pentru a nu le uza. Mai mult, de-a lungul timpului, a fost nevoită să le mai facă unele modificări. “Cu valoare sentimentală am vreo 3 costume, pe care le păstrez și le aduc pe scenă atunci când știu că e un eveniment deosebit, când e ziua României, când e Revelionul, când e Crăciunul, când am de cântat o colindă, pentru că am de la bunica mea un costum popular care are 120 de ani. Păstrez doar șoarțele, cămașa, dar poalele le-am refăcut, pentru că se îngălbeniseră, erau scurte, să știți că lumea purta foarte scurt, noi acum purtăm lung, ce-i drept”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Merișoreanu.

Vrea să le dea zestrea mai departe nepoatelor

Chiar dacă nepoatele nu îi calcă pe urme și nu îi vor duce numele mai departe în muzică, Elena Merișoreanu trage speranța că piesele-unicat, pe care ea le etalează la cântări, vor fi apreciate la adevărata lor valoare de tinerele din familia ei. “Am costume din toate zonele țării, cred că am vreo 32. Sper, cu timpul, poate, ca nepoatele mele să le poarte de drag când pleacă undeva”, ne-a spus cântăreața.

Video: Grigore Alexandru

Citeşte şi:

Discurs al lui Florentin Pandele în apărarea catedralei de 105 milioane de lei din Voluntari: ”Credință și națiune, părinți români, nu soroșist din ăștia!”

Cum s-a transformat o școală de dans într-un centru de abuzuri fizice și sexuale: „M-a lovit în abdomen. Mi-a spus că alte fete și-au luat bătaie ca să învețe să stea în poziția capră”

Cum s-a împărțit societatea românească în scrisori deschise și avertismente de boicot al votului față de decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu discuta cu rivala sa

GSP.RO Ilie Dumitrescu a recunoscut aventura cu soția unui polițist: "Omul m-a sunat și mi-a spus..."

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2019. Vărsătorii trebuie să evite stresul prelungit și intens