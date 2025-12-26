„O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-aș face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…

Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevăratele chemări nu se termină până nu se împlinesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și pentru că mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită! Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care în toți anii în care eu am lipsit ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune! Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea de ziua ei de naștere.

De asemenea, Elena Udrea a transmis un mesaj în ajun de Crăciun, alături de care a atașat imagini cu familia ei, partenerul și fetița lor, Eva. „Moșul a venit cu tot ce ne-am dorit! După patru ani în care nu am avut sărbători, petrecem, în sfârșit, Crăciunul împreună! Slavă Ție, Doamne, și Fiului Tău, Iisus Hristos, care astăzi s-a născut! Crăciun fericit tuturor!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Fiica Elenei Udrea face canto și înot

Recent, fosta ministră a vorbit într-un interviu despre relația specială pe care o are cu fiica sa, Eva Maria, în vârstă de 7 ani, pe care o descrie ca fiind „puternică, curioasă și extrem de talentată la canto”.

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra și la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit, recent, Elena Udrea pentru Cancan.

Elena Udrea a rememorat și momentul emoționant al revederii de după eliberare, când micuța i-a împărtășit, cu inocență, durerea trăită în perioada separării. „Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă, mămica venise”.

