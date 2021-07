Muzică și Filme Performanță pentru fiul lui Bono şi trupa lui: Sunt pe primul loc în topul britanic al albumelor cu debutul discografic De Ramona Ciobanu, . Ultimul update Sâmbătă, 17 iulie 2021, 18:49

Elijah Hewson, 21 de ani, băiatul celebrului cântăreț Bono și solistul trupei U2, s-a clasat alături de grupul său, Inhaler, pe prima poziţie în topul britanic al albumelor cu debutul discografic „Won't Always Be Like This” potrivit News.