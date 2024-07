În cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!, Elisabeta Lipă le-a fdat sfaturi tinerilor care vor să se apuce de sport de performanță

„Depinde. Poate dacă ar exista mai multă educație sportivă la copilași de mici, să le insufli dragostea pentru mișcare, sentimentul acesta frumos de mândrie. Pentru că eu sunt ferm convinsă că, și la ora actuală, indiferent dacă ai făcut sau nu ai făcut sport în viața ta, când te uiți la televizor și vezi sportivul român pe podiumul olimpic, mondial, european, inima îți vibrează de bucurie că îl vezi acolo. Și atunci, avem obligația să le îndrumăm pașii celor care au talent.

Încă mai sunt profesori talentați, profesori dedicați, profesori iubitori de performanță, de mișcare, care le insuflă copiilor dragostea pentru sport.

Din păcate, mai puțini, dar mai sunt. Și, ca drept dovadă, avem și copii în loturile astea reprezentative care sunt dornici să cucerească medalii. Cât despre sacrificii, normal că și în sport, ca și în alte domenii, fără sacrificii nu reușești nimic. Dacă ești blazat, dacă îți dorești doar așa, „mă duc la muncă să am de unde să vin, nu am aspirație, nu am obiective, nu mă interesează, nu am nicio pretenție de la mine, cu siguranță că nici performanța nu va veni.

Și în sport este la fel. Dacă faci sport doar de dragul de a face, atunci nimeni nu are pretenții de la tine. Dar, când ai copii talentați, dornici să facă parte din loturile olimpice, cum să nu îi susții? Când îi vezi cu câtă ardoare își doresc să câștige o medalie… și Parisul este foarte aproape, mai avem puțin. (…)”, a spus Elisabeta Lipă pentru sursa citată.

Elisabeta Lipă nu regretă sacrificiile pe care le-a făcut de-alungul carierei sale

„Eu, de exemplu, am sacrificat tot, familie, copil, dar nu îmi pare rău. Pentru că mi-am propus să ajung undeva, dar nu m-am lăsat până ce nu am ajuns. Numai eu știu cât am muncit, dar nu îmi pare rău. Am recuperat tot după ce m-am retras, nu am pierdut nimic. Asta le spun și sportivilor din ziua de astăzi. Faptul că sunteți aici înseamnă că sunteți talentați.

Dacă tot aveți talent și sănătatea vă permite, munciți, pentru că, fără muncă, nu poți să te realizezi nicăieri. În sport îți trebuie o anumită disciplină, ordine, deoarece, într-un haos nu poți să faci performanță. Dar, dacă tot ești aici, muncești și îți merge, de ce să nu stai? Pentru că sport de înaltă performanță faci o perioadă din viața ta, atât. Când ajungi ca mine… Aș vrea să mai fac, dar nu mai pot. Așa că… ”, a mai adăugat canotoarea.

