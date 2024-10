Multipla campioană Elisabeta Lipă și canotori medaliați olimpici în Franța s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier. Bolnav de cancer, Alex are nevoie de 250.000 de euro pentru imunoterapie în Turcia

Pentru Constantin-Alexandru Ene, din București, 20 de ani, timpul are o cu totul altă dimensiune. De când se știe, băiatul luptă eroic împotriva cancerului care i-a mușcat din trup încă de când avea 2 ani, zbateri uriașe pentru ca răsplata să-i fie răsăritul de soare. Impresionată de drama trăită de Alex, multipla campioană olimpică și mondială Elisabeta Lipă, dar și doi dintre canotorii medaliați la Olimpiada din Franța de anul acesta s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România. Totul într-un val de emoție colectivă care să-l poarte pe Alex spre tratamentul salvator care are un preț prohibitiv pentru părinții lui: peste 250.000 de euro.

„Oameni buni, ajutați-mă, vreau să trăiesc!”

Dacă stai de vorbă cu Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, nu vei auzi nici un cuvânt care să te facă să înțelegi uriașa suferință prin care trece de 18 ani. Aproape două decenii scurse chinuitor, în care universul copilăriei și mai apoi cel al adolescenței furate de boală s-a mutat, nedrept, în sălile de operații și în cabinetele oncologilor. Tăcut, dar extrem de atent la ce se întâmplă în jurul său, Alex are puterea să te răsplătească cu un zâmbet. E felul lui de a mulțumi celor care îi sunt aproape.

Dar și cu o privire scânteietoare în care se citește dorința uriașă de a nu abandona vreodată lupta cu cancerul, dorința de a trăi… „Oameni buni, ajutați-mă, vreau să trăiesc!”, este mesajul impresionant al unui tânăr care, într-un moment în care tratamentele păreau că vor îndepărta boala din corp, a primit o veste năucitoare. În plămânul stâng, oncologii turci de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, au depistat un nodul de 19 mm, un nou focar al maladiei.

„Vă rog, ajutați-ne să-i oferim lui Alex o șansă la viață!”

„Totul se derula conform planului medical, eram la finele unei cure de chimioterapie când, la controlul de evaluare (n.r. – luna iulie a acestui an), a fost depistat în plămânul strâng un nodul de 19 mm. Biopsia a confirmat ceea ce nu am fi dorit să auzim vreodată: acel nodul este cancerigen, este un nou focar al bolii ce părea că este ținută sub control. Acum, avem din nou nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet. Imunoterapia prognozată de oncologii turci în funcție de rezultatele curelor de chimioterapie aflate în derulare costă cel puțin 250.000 de euro, bani pe care nu îi putem strânge fără susținerea oamenilor. Vă rog, ajutați-ne să-i oferim lui Alex o șansă la viață!”, este apelul disperat pe care Elena Ene, mama lui Alex, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Surpriză pentru Alex, fiul a doi foști canotori. Întâlnire cu multipla campioană Elisabeta Lipă și cu doi medialiați la JO din Franța care s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier

Băiatul, fiul soților Ene, doi foști sportivi – caiacista Elena-Georgeta (multiplă campioană națională) și canotorul Florin-Daniel, campion balcanic, multiplu campion național și participant la Olimpiadă (1992) și la Mondiale (1993) –, a avut parte, zilele trecute, de o surpriză uriașă. Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică și mondială, declarată cea mai bună canotoare a secolului XX, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), și doi canotori medaliați la JO din Franța 2024 – Ionela Vrînceanu (argint dublu rame) și Florin Daniel Enache (aur la dublu vâsle) – au vrut să-l cunoască pe Alex. Mai mult, medaliații olimpici s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România.

Alex, alături de Elisabeta Lipă, fosta mare canotoare, campioană olimpică și mondială, ce s-a alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România

„Alăturați-vă acestei campanii și donați la SMS 8828 pentru Alex!”

Îmbrățișări, strângeri de mâini, cuvinte de îmbărbătare atât pentru Alex, cât și pentru mama lui, Elena. Dar, foarte important, și apeluri umanitare făcute către toți aceia care l-ar putea ajuta pe băiatul bolnav de cancer cu donații făcute la SMS 8828. Toate, într-o întâlnire-surpriză organizată pentru Alex de Fundația Ringier România și Agenția Națională pentru Sport (ANS).

„Profund impresionată de povestea de viață a lui Alex, care este un luptător, m-am alăturat cu dragă inimă acestei campanii. Sunt convinsă că, și de data aceasta, cu sprijinul nostru, al tuturor, va răzbi în fața acestei boli crunte. În general, românii dau dovadă de multă bunătate și sunt convinsă că și de data aceasta vor fi alături de Alex. Așa că, vă rog, alăturați-vă și dumneavoastră acestei campanii și donați la SMS 8828 pentru Alex!”, este îndemnul de suflet pe care fosta mare sportivă Elisabeta Lipă l-a lansat prin intermediul Fundației Ringier România.

Canotori medaliați la Olimpiada din Franța, alături de Alex

Doi dintre medaliații la JO din Franța 2024 – canotorii Ionela Vrînceanu (argint la dublu rame) și Florin Daniel Enache (aur la dublu vâsle) – nu au rămas indiferenți la suferința lui Alex și s-au alăturat acestei campanii umanitare ce are ca scop strângrea celor peste 250.000 de euro necesari acelui medicament inovator ce poate fi adus din SUA pentru a fi folosit la imunoterapie.

„Pentru noi, Alex – care luptă din răsputeri pentru viața lui -, dar și părinții care îi sunt alături sunt niște eroi. De asta suntem aici, de asta suntem o comunitate, pentru ca împreună să reușim. Oamenii ne vor ajuta, Alex nu va fi singur pe drumul acesta. Vom face orice, donații de echipamente, licitații… Cu un simplu SMS la 8828 îl putem ajuta să depășească aceste momente grele! Să arătăm întregii lumi că suntem oameni, că avem suflet!”, sunt cuvintele încurajatoare ale lui Florin Daniel Enache.

La rându-i, Ionela Vrînceanu a avut un mesaj de încurajare pentru Alex și a îndemnat oamenii cu suflet să-i fie aproape: „Trebuie să fie încrezător și, cu siguranță, va câștiga și această bătălie. Noi suntem alături de el și îi rugăm pe toți cei din jurul nostru să doneze și astfel să îi salveze viața! Donați la 8828!”.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EUR

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

