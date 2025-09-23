Emily Mihai face parte dintre concurentele care vor să cunoască adevărata dragoste, iar ea a vorbit despre emisiune în exclusivitate pentru Libertatea. Cu un aer angelic, blondă cu ochi albaștri, tânăra deja a captat atenția bărbaților din Casa Mireasa, iar aceasta este pregătită să își cunoască sortitul, într-un nou sezon de poveste, cuprins de iubirea mediteraneeană.

Emily Mihai se vede căsătorită după show-ul de la Antena 1

În vârstă de 25 de ani, Emily Mihai locuiește în Verona (Italia), deși s-a născut în Fetești (Ialomița). Ea este zodia Scorpion, iar în trecut a avut o relație de cinci ani.

Concurenta speră să își găsească jumătatea în reality show-ul care aduce unele dintre cele mai frumoase povești de iubire în fața publicului, ba chiar, după cum ne-a dezvăluit, dacă ajunge până în marea finală alături de cel care o să o cucerească, ea este gata să pășească în fața altarului.

„Am multe emoții, există și presiune, dar energia nu îmi lipsește! Sper să îmi găsesc jumătatea aici. Doar aceasta este și ideea, nu? Doamne ajută! Dacă găsesc persoana potrivită, desigur că mă văd mireasă în marea finală, în cazul în care ajung până acolo și publicul mă apreciază”, a zis Emily Mihai în exclusivitate pentru Libertatea.

Despre provocările emisiunii, aceasta ne-a mărturisit: „Cred că toți suntem dependenți de telefoane, așa că acest aspect îmi lipsește cel mai mult. De asemenea, toți suntem diferiți, deci o să fie o mică provocare atunci când vine vorba de caracterele pe care le avem”.

Mai mult decât atât, Emily Mihai le-a transmis telespectatorilor că emoțiile își pot spune cuvântul în primele săptămâni, însă, ulterior, o să o cunoască așa cum este cu adevărat.

Cum se caracterizează concurenta de la „Mireasa”

„Sunt o fire calmă și simpatică, chiar dacă poate nu par la început”, a mai afirmat tânăra în exclusivitate pentru Libertatea.

Emisiunea „Mireasa” poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

