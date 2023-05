„Te iubesc de nu te vezi” se reîntoarce pe micile ecrane. Emisiunea are la bază conceptul unui dating-show, adică persoanele participă în cadrul emisiunii în speranța de a-și întâlni sufletul pereche.

Reality-showul a fost difuzat și în urmă cu mulți ani, Gabriela Cristea fiind cea care ocupa scaunul de prezentatoare.

Vestea cu privire la revenirea emisiunii a fost dată chiar de soția lui Tavi Clonda, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Am început să fac unele retușuri pentru că în curând o să dăm rec. E o zi importantă. Operatorii sunt pregătiți, macaraua e pregătită. Eu sunt pregătită de când mă știu”, mărturisit vedeta, potrivit Cancan.

Gabriela Cristea a mai declarat că emisiunea va avea premiera în vară. „E greu la prima ediție, sunt lucruri de reglat, lucruri de lămurit. O să vedeți din vară care sunt noutățile pe care vi le aducem.

Voiam doar să vă arat această pastilă frumoasă pe care scrie Te iubesc de nu te vezi. E un proiect nou și totuși vechi și sper să vă placă. Mai aveți un pic de așteptat”, a transmis Gabriela Cristea, pe Facebook.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au împreună două fetițe.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună două fetițe, care le ocupă majoritatea timpului. Artistul a vorbit despre al treilea copil.

Tavi Clonda a dezvăluit că nu și-a dorit în mod special un băiețel, ci, mai degrabă, atunci când a aflat că o să vină pe lume al doilea copil, spera să fie tot fetiță pentru ca Victoria să aibă o parteneră de joacă. „Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an.

Gabriela îmi spunea: Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși! I-am zis: Stai, iubire, o să aibă și păpuși!

Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris parcă tot fetiță doream, să se joace împreună. Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul”, a spus Tavi pentru Ego.

