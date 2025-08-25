De la 10.30, diminețile prind viață alături de Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu! Cei trei vin cu rubrici noi și aduc în continuare cele mai interesante tips & tricks de nutriție și fashion, rețete savuroase și idei de călătorii în destinații de vis.

Declarațiile făcute de prezentatorii „Vorbește lumea”

„După o vacanță binemeritată abia aștept să mă reîntorc cu bucurie și cu energie pe platoul de filmare pentru un nou sezon Vorbește Lumea. Îmi doresc ca telespectatorii să aibă parte de momente frumoase, vesele dar și emoționante alături de noi în acest sezon. Suntem deja o mare familie împreună cu ei și suntem recunoscători să știm că diminețile alături de noi le fac ziua mai frumoasă. Avem multe surprize, invitați pe măsură, dar și multe informații cât mai utile pentru cei de acasă!”, a declarat Lili Sandu.

Shurubel a recunoscut: „În vacanță am urmărit emisiunea în reluare și m-am pus în locul telespectatorului obișnuit. Am simțit că am nevoie de informații livrate cu bucurie și de niște prezentatori energici care în fiecare moment caută să facă ceva nou și interesant. Așa că asta mi-am propus pentru noul sezon, să trăiesc fiecare minut de Vorbește Lumea cât pot de intens, de bucuros și de curios. Sper să se simtă prin televizor, către cei de acasă!”.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Iar Bogdan Ciudoiu a adăugat: „Ne-am adunat fiecare de pe unde a fost în ultimele săptămâni și revenim cu chef de viață, curioși să învățăm lucruri noi și pregătiți să râdem cu poftă. Ne-a fost dor! Începe un sezon mai nebun și mai interesant ca niciodată! Am pregătit și multe surprize, dar, pentru început, mulțumim tuturor celor care ne dau ocazia în fiecare zi să le spunem «Bună dimineața și bine v-am găsit la Vorbește Lumea!»” .

Cătălin Măruță revine

De la ora 15.00, distracția continuă „La Măruță”, cu surprize care se vor ține lanț, pregătite să aducă zâmbete și momente inedite în fiecare după-amiază. Printre noutățile sezonului se numără și segmentul: „Dă-ți o notă!” care va aduce o doză de umor „educațional”. Sabin Tudor, devine „profesor” și va pune vedetele în încurcătură, punându-le întrebări din materii inventate de el, precum: „Educație fizică și sport… din când în când”, „Anatomia Emoțional-Senzuală” sau „Teoria atașamentului toxic”.

Cătălin Măruță a declarat entuziasmat: „După o vacanță frumoasă, mă întorc cu energie și cu dor de oameni, de povești și de emisiune. Începe un nou sezon La Măruță, un sezon în care vreau să fim și mai aproape de cei de acasă, cu invitați surpriză, cu subiecte actuale și cu multă emoție și bună dispoziție. Promit că vor fi și momente amuzante, și povești care ating sufletul. Abia aștept să fim din nou împreună, în fiecare zi, în direct, așa cum v-am obișnuit de 18 ani!”.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Așadar, nu ratați Vorbește Lumea și La Măruță în fiecare zi, de luni până vineri, la PRO TV! Emisiunile pot fi urmărite și pe VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE