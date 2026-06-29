BYD Great Tang integrează 29 de premiere mondiale tehnologice

Modelul, cu o lungime de 5,26 metri, integrează 29 de premiere mondiale tehnologice, inclusiv sisteme avansate de asistență la condus și funcții de confort interior.

SUV-ul va fi disponibil cu baterii de capacitate între 106 și 130 kWh, oferind o autonomie maximă de 950 km, conform standardului chinez CLTC. Puterea motoarelor electrice variază între 300 și 370 kW, iar accelerația de la 0 la 100 km/h este posibilă în doar 3,9 secunde, scrie publicația menționată.

Le constructeur chinois BYD va bientôt vendre son SUV électrique, le Great Tang sur le marché européen. On vous dit tout ! https://t.co/BizkBOsixJ — AutoPlus (@AutoPlusMag) June 22, 2026

Încărcarea rapidă este un alt punct forte, cu o putere maximă de încărcare de 1.000 kW, reducând semnificativ timpul necesar alimentării. În plus, direcția integrală pe spate îmbunătățește manevrabilitatea la viteze mici, mai scrie publicația menționată.

În China, prețurile pornesc de la 31.000 de euro pentru versiunea de bază

Mașina are scaune ajustabile, care pot fi transformate în paturi, echipate cu funcții de masaj, încălzire și ventilație. Consola centrală găzduiește un frigider, iar pasagerii din spate beneficiază de un ecran de divertisment de 17,3 inci.

În China, prețurile pentru BYD Great Tang pornesc de la aproximativ 31.000 de euro pentru versiunea de bază, iar modelul de top ajunge la 40.000 de euro. Cu toate acestea, prețurile pentru Europa nu au fost încă anunțate.

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