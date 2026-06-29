Competiția principală de simplu (feminin și masculin) începe luni, 29 iunie 2026, iar finalele sunt programate sâmbătă, 11 iulie (feminin), respectiv duminică, 12 iulie (masculin).

Meciurile de pe terenul central încep la ora 15.30, iar cele de pe terenul nr. 1 la ora 15.00 în fiecare zi. Meciurile de pe toate celelalte terenuri încep de la ora 13.00, iar programul zilnic se încheie la ora 01.00.

Pentru prima dată în istorie, meciurile de pe cele mai importante terenuri din complexul de la Wimbledon vor beneficia de arbitraj video, jucătorii având dreptul astfel să conteste o parte dintre deciziile arbitrului de scaun.

HBO Max oferă transmisiunea live a tuturor meciurilor de pe toate terenurile, asigurând acoperire permanentă pe tot parcursul turneului și acces rapid la cele mai importante momente.

În paralel, Eurosport va continua să asigure acoperire TV de top, oferind cele mai importante meciuri ale zilei de la All England Lawn, Tennis and Croquet Club. În total, Eurosport va transmite 218 de ore în direct în cadrul acoperirii sale pe mai multe piețe.

Patru românce participă la Wimbledon 2026

Meciurile româncelor sunt transmise cu precădere pe Eurosport 1. România va fi reprezentată de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Irina-Camelia Begu și Elena-Gabriela Ruse. Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Sara Beljek în turul 1, Jaqueline Cristian va juca împotriva Ivei Jovic, Irina Begu o va întâlni pe Katie Swan, iar Gabriela Ruse pe Caty McNally.

Rachel Stringer revine pentru a prezenta transmisiunile Eurosport în direct de la All England Club, alături de Johanna Konta, fost număr 4 mondial. Împreună, ele vor aduce telespectatorii mai aproape de jucătorii care concurează, împărtășind în același timp cunoștințele și perspectivele lor pe parcursul evenimentului de două săptămâni.

Turneul de la Wimbledon vine după o ediție-record a Roland-Garros pe HBO Max în toată Europa, cu o creștere a audienței de streaming de 5% față de anul trecut și o creștere a numărului total de ore vizionate cu 20%.

După succesul de la Roland-Garros, Alexander Zverev luptă pentru un nou titlu de Mare Șlem pe iarba din Londra, iar campionul en-titre Jannik Sinner caută să repare rezultatul negativ de la Paris cu un succes la Wimbledon. Novak Djokovic, Ben Shelton sau Felix Auger-Aliassime sunt și ei printre favoriții la trofeu.

Competiția feminină este marcată de revenirea Serenei Williams atât la simplu, cât și la dublu, alături de sora sa, Venus. Iga Swiatek, câștigătoarea de anul trecut, are de înfruntat adversare dificile în lupta pentru apărarea titlului de la Londra, precum Aryna Sabalenka (numărul 1 mondial), Mirra Andreeva (campioana de la Roland-Garros) sau Amanda Anisimova (finalista Wimbledon de anul trecut).

Calendar Wimbledon 2026

29-30 iunie – Turul 1

1-2 iulie – Turul 2

3-4 iulie – Turul 3

5-6 iulie – Optimile de finală

7-8 iulie – Sferturile de finală

9 iulie – Semifinalele de simplu feminin

10 iulie – Semifinalele de simplu masculin

11 iulie – Finala de simplu feminin

12 iulie – Finala de simplu masculin

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE