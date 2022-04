Fosta concurentă de la X Factor a participat în urmă cu doar câteva luni, la show-ul The Challenge, produs de MTV. A reușit să ajungă în finală și a concurat cu americanul Devin Walker. Amândoi s-au clasat pe locul trei.

Show-ul a fost filmat în Croația, concurenții fiind organizați în echipe de câte două persoane. Din păcate, Emy a fost la un pas să câștige un milion de euro.

„N-am mâncat, aveam cămile din alea de apă în spate, niște săculeți cu un pai care venea pe umăr, ajungeai pe munte, s-a pornit individual și apoi s-au făcut echipe de câte doi.

A fost non-stop, am dormit în peșteră seara, nu am apucat să mănânc. Am sărit din elicopter într-o lagună mișto rău de tot”, a povestit Emy Alupei, potrivit Spynews.

