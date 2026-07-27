Prezentat ca ispita supremă la Insula Iubirii 2025, Teo Costache și-a demonstrat statutul special: a reușit să o facă pe Ella Vișan să se despartă de partenerul ei, Andrei Lemnaru, care urma să îi devină soț după terminarea show-ului de la Antena 1.

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Potrivit celor prezentate la Insula Iubirii 2025, Ella Vișan și Teo Costache au depășit toate barierele și s-au comportat ca un adevărat cuplu, însă odată întorși acasă, cei doi nu au continuat relația începută.

Teo Costache și Ella Vișan s-au numărat printre concurenții care au acceptat invitația producătorilor de la Antena 1 la emisiunea Insula Iubirii Reuniuni, prezentată de Radu Vâlcan.

„Pentru mine au fost noi emoții, diferite. M-am bucurat să o revăd pe Ella, m-am bucurat să pășesc din nou pe acel nisip fin, să retrăiesc din nou acele momente tensionate — tensionate bune, productive pentru noi”, au fost impresiile lui Teo după bonfire.

Ce spune Teo Costache despre relația cu Ella și revederea cu Radu Vâlcan

Multe persoane abia așteptau să îi vadă din nou pe Teo și pe Ella unul lângă altul. Întâlnirea lor a fost însă una matură și firească. Astăzi îi leagă o relație amicală, iar Teo spune că a privit totul cu multă detașare.

„Este o legătură amicală, am fost foarte detașați de tot ceea ce se întâmplă. Normali, simpli, cred că a decurs așa cum ne-am fi dorit fiecare,” a spus el la Antena 1.

În schimb, cele mai mari emoții nu au fost legate de trecut, ci de revederea cu prezentatorul emisiunii, Radu Vâlcan, care reușește de fiecare dată să readucă la suprafață toate trăirile din Thailanda.

„Cu Radu am mai multe emoții față de oricine aș fi avut cu altcineva. M-a dus din nou în acea zonă de insulă și tot ce am trăit acolo”, a punctat Teo Costache. Când vine vorba despre impactul pe care l-a avut show-ul asupra lui, acesta este convins că experiența l-a schimbat în bine. „Cred că insula m-a ajutat cel mai mult, în primul rând la maturitatea mea emoțională. M-a ajutat să devin omul care nu eram înainte și mi-aș fi dorit lucrul ăsta”, a declarat Teo la Antena 1.