Cod galben de furtuni și vijelii în jumătatea de vest a țării

Prima atenționare este valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00. Se vor afla sub cod galben Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

Cod galben de furtuni până luni noapte, la ora 23.00, în Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de est a Olteniei şi nord- estul Moldovei. Sursa foto: ANM

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp. ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Vânt puternic la munte în noaptea de luni spre marți

O a doua atenționare cod galben este valabilă în intervalul 27 iulie, ora 23:00 – 28 iulie, ora 10:00.

Avertizarea vizează Carpații Meridionali și de Curbură, precum și local Munții Apuseni.

Pentru noaptea de luni spre marţi, până la ora 10, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în Carpaţii Meridionali şi de Curbură şi local în Munţii Apuseni. Sursa foto: ANM

Meteorologii anunță intensificări ale vântului cu viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90–100 km/h. În primele ore ale intervalului sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale de 45–50 km/h, și în nord-estul Moldovei.

Cod galben de vânt și marți

ANM a emis o a treia atenționare cod galben, valabilă marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00. Aceasta vizează estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură.

Harta județelor lovite de furtuni, marți, 28 iulie. Sursa foto: ANM

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–70 km/h în estul Moldovei și de 70–90 km/h în zona Carpaților de Curbură. Meteorologii precizează că rafale de 45–50 km/h se vor semnala și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.

Cum va fi vremea în București

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, în intervalul 27 iulie, ora 10:00 – 28 iulie, ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales după-amiaza sunt așteptate ploi de scurtă durată (2–5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 35–40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30–31 de grade, iar minima se va situa între 16 și 19 grade.

În intervalul 28 iulie, ora 09:00 – 20:00, vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile averse slabe (1–5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Vezi și prognoza meteo ANM pentru perioada 27 iulie–23 august 2026.