Clasamentul evaluează paşapoartele în funcţie de numărul destinaţiilor în care titularii pot călători fără a obţine în prealabil o viză. Indexul foloseşte date ale Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA).

Poziţia României s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani. Cea mai slabă clasare a fost în 2006, când ţara ocupa locul 34, iar anul trecut era pe locul 15.

Bulgaria, care în 2006 era pe locul 29, se află acum pe aceeaşi poziţie cu România în clasamentul mondial.

Pe primul loc în clasament se află Singapore, urmată de Japonia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite şi Suedia.

Ce acte sunt necesare pentru pașaport în 2026

Cetățenii români pot călători în țările membre UE doar cu actul de identitate, însă, pentru a ieși din spațiul european, este nevoie de pașaport. Marea Britanie a ieșit oficial din UE la 1 ianuarie 2021, iar românii mai pot călători doar cu paşaportul.

În 2026, obținerea documentului de călătorie nu mai este deloc complicată. Dacă știi ce acte sunt necesare pentru eliberarea pașaportului și plătești taxele, totul se poate rezolva foarte rapid. În plus, ai opțiunea de programare online și eviți astfel timpul pierdut așteptând la coadă.

Actele necesare pașaport simplu electronic în 2026 sunt:

Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată.

Paşaportul anterior, dacă acesta există.