Cvadrupleții au fost transferați la Maternitatea Brașov

La naștere, niciunul dintre copii nu cântărea mai mult de 800 grame, motiv pentru care medicii au decis transferul lor de urgență la Maternitatea Brașov, unde există o secție de terapie intensivă neonatală capabilă să le ofere îngrijirea necesară.

Attila, Abigél, Alíz și Andrea sunt cei patru copii mult așteptați de o femeie de 31 de ani din județul Harghita.

Bebelușii, Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród și Andrea Csenge, s-au născut cu o greutate de 740 de grame, 810 de grame, 750 de grame și 750 de grame.

Nașterea a avut loc pe 21 iulie, prin operație de cezariană, iar intervenția a implicat șapte medici și mai multe asistente medicale.

„Au fost ajutaţi să vină pe lume prin operaţie de cezariană. S-au născut în săptămâna a 26-a de sarcină”, a declarat Kiss Edith, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Miercurea Ciuc, despre cvadrupleții transferați la Maternitatea Brașov.

Din cauza stării critice a nou-născuților, medicii au decis transferul lor la Brașov, pe 22 iulie.

Două dintre fetițe au fost transportate cu un elicopter SMURD, iar fratele și cealaltă surioară au fost transferați cu două ambulanțe, fiecare fiind transportat separat pentru a beneficia de îngrijire medicală permanentă pe durata drumului.

Medicii au fost chemați de acasă

La Maternitatea Brașov, personalul medical a fost mobilizat de urgență pentru preluarea celor patru nou-născuți.

„Colegii s-au mobilizat, au fost prezenţi, spre fericire, copiii au venit pe rând, la o oră două diferenţă unul de celălalt, astfel încât toată echipa a putut să preia fiecare copil şi să-l pună pe linia de tratament potrivită.”, a declarat Constantin Carpacea, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov.

Trei din cei patru bebeluși au avut nevoie de ventilație.

„Copiii au ajuns cu bine la Braşov şi pe rând, ceea ce ne-a ajutat pe noi pentru pregătirea tuturor elementelor medicale în vederea instalării, diagnosticării şi stabilirii liniei de tratament şi conduitei medicale cea mai potrivită pentru ei. Nu vă ascund faptul că 3 dintre cei 4 au avut nevoie de ventilaţie, de tratament specific, terapie intensivă, în zona critică de salvări de vieţi. Sunt bine în momentul acesta”, a mai adăugat managerul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov.

Mama se recuperează după operația de cezariană

În timp ce cei patru bebeluși sunt îngrijiți la Brașov, mama lor a rămas internată la Miercurea Ciuc.

„Se recuperează în spitalul nostru, iar starea ei este bună”, a declarat Kiss Edith, reprezentanta unității medicale din Miercurea Ciuc.

În prezent, cei patru frați cântăresc între 710 și 780 de grame și sunt internați în secția de terapie intensivă neonatală.

Medicii spun că următoarele luni vor fi decisive pentru supraviețuirea lor.

„Sunt în zona critică, va necesita o perioadă de 3-4 luni de zile pentru a-i menţine în viaţă”, a declarat directorul Maternităţii Braşov.

În această perioadă, întregul personal al secției de neonatologie este implicat în îngrijirea lor.

Maternitatea Brașov are incubatoare noi, dar duce lipsă de personal

Deși unitatea medicală a fost dotată recent, prin fonduri din PNRR, cu noi incubatoare și echipamente moderne, conducerea spitalului atrage atenția asupra deficitului de personal.

„Aici este o problemă similară cu Marie Curie. Avem un deficit de cadre medicale şi noi, avem nevoie doar pentru extinderea capacităţii cu 11 paturi de terapie intensivă, de încă 10 asistenţi şi 2 medici”, spune Constantin Carpacea.

Nașterea a patru copii în același timp apare extrem de rar: aproximativ o dată la 500.000 de nașteri.