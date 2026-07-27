Cel mai mic pod internațional din lume

Pe marginea de est a regiunii Alentejo din Portugalia, o punte simplă din lemn, lungă de doar șase metri și lată de 1,45 metri, face legătura între două națiuni, potrivit Portugal.com. Este vorba despre Ponte Internacional do Marco (Podul Internațional Marco n.r.), cea mai mică punte internațională din lume.

Podul conectează parohia portugheză Esperança din municipalitatea Arronches cu localitatea spaniolă La Codosera. Mai exact, face legătura între cătunul portughez Várzea Grande și satul spaniol El Marco. Podul trece peste pârâul Abrilongo, care desparte natural cele două țări. Doar pietonii și vehiculele pe două roți au acces, dimensiunile reduse făcând imposibilă trecerea mașinilor.

Podul Internațional Marco face legătura între Portugalia și Spania. Foto: Captură video: Emma Wolf/YouTube

Construit cu fonduri europene și cu ajutorul muncitorilor din ambele țări, podul a fost inaugurat oficial în 2008, înlocuind un pod improvizat care era adesea distrus de ploile torențiale. El a devenit un simbol al cooperării și prieteniei între cele două comunități de pe ambele maluri ale pârâului.

Podul este amplasat chiar în perimetrul protejat al Parcului Natural Serra de São Mamede. Deși este ascuns într-o zonă rurală liniștită, Podul Internațional Marco este ușor accesibil din marile centre urbane ale regiunii. El se află la doar 45-50 de kilometri de Badajoz, cel mai important oraș din provincia spaniolă Extremadura, și la aproximativ 30 de kilometri de Portalegre, capitala districtului portughez cu același nume.

Povești de la graniță: De la contrabandă la atracție turistică

Zona din apropierea pârâului Abrilongo este cunoscută pentru istoria sa plină de povești cu negoț și contrabandă. În trecut, locuitorii din Várzea Grande vindeau prosoape și cafea vecinilor lor spanioli, care aduceau în schimb tacâmuri și vin. Pârâul nu era o barieră, ci un loc de întâlnire pentru schimburi comerciale dictate de necesitate și proximitate.

Legendele vorbesc și despre localnici care traversau puntea pe furiș, noaptea, cu mărfuri ascunse sub haine sau legate de biciclete. Deși acele vremuri au apus, poveștile rămân vii, iar puntea simbolizează astăzi nu doar legături familiale între cele două comunități, ci și unitatea europeană.

În prezent, locul este complet pașnic, iar în lunile fierbinți de vară, când apele pârâului scad substanțial, granița dintre cele două țări devine atât de îngustă încât poate fi traversată chiar și dintr-un singur salt.

De asemenea, fiind situat în spațiul Schengen, pe pod nu există puncte de frontieră, polițiști sau controale, singurul detaliu care arată trecerea dintr-o țară în alta fiind literele gravate pe piatră la fiecare capăt – „E” pentru España (Spania) și „P” pentru Portugal (Portugalia).

Podul pietonal de 6 metri unde „călătorești” o oră în viitor sau în trecut în doar câteva secunde

Pe lângă dimensiunile sale, Podul Internațional Marco are și alte detalii fascinante care îl transformă într-o atracție unică. Traversarea punții înseamnă o veritabilă călătorie în timp: doar un pas te trece din fusul orar al Spaniei în cel al Portugaliei.

Podul unește și două fusuri orare diferite. Spania urmează Ora Europei Centrale, în timp ce Portugalia funcționează după Ora Greenwich (GMT). Așa se face că, în funcție de direcția în care mergi, poți, teoretic, să călătorești o oră în viitor sau în trecut în doar câteva secunde.

Pentru un turist român, experiența este și mai interesantă: când la București este, de exemplu, ora 10:00, pe malul spaniol al podului este ora 09:00, iar la doar câțiva pași distanță, pe malul portughez, ceasul arată abia ora 08:00.

Deși are doar șase metri lungime, Podul Internațional Marco poartă o semnificație profundă. Reprezintă secole de istorie comună și zeci de ani de cooperare europeană.

Podul a devenit o atracție turistică, oferind un moment de liniște în mijlocul naturii, însoțit doar de susurul apei care curge sub el. Fără taxe, fără controale, doar o experiență unică de a păși între două țări și două fusuri orare diferite.

Dacă drumurile te duc în această parte a Europei, merită să faci un ocol pentru a descoperi acest simbol al prieteniei și trecutului comun.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE