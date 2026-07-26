Piron Iris Anastasia, o tânără de 22 de ani, a fost dată dispărută în București, Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert

Conform datelor furnizate oficial de autorități, tânăra are o înălțime de 1,74 metri, o greutate de aproximativ 50 de kilograme, ochi albaștri și păr blond.

La momentul plecării de la adresă, Piron Iris Anastasia purta blugi negri, o cămașă de culoare crem decorată cu motive florale, un hanorac de culoare gri și negru marca „Nike” și încălțăminte sport (adidași) de culoare deschisă.

Sursă foto: Poliția Română

Persoanele care au văzut-o pe tânără sau care dețin informații utile ce pot ajuta la localizarea ei sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112. De asemenea, fotografia și detaliile cazului pot fi consultate pe pagina oficială a Poliției Române.

Autoritățile continuă verificările în teren și fac apel la solidaritatea comunității pentru găsirea tinerei în cel mai scurt timp.

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