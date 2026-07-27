Ziua și drona în România

Reprezentanţii MApN au anunţat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, pentru scurt timp, o ţintă aeriană la est de Sulina. Drona a trecut apoi frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

„Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47. Ţinta a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, au afirmat reprezentanţii MApN.

A fost emis și un mesaj RO-Alert în județul Tulcea

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis luni dimineață pentru locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea.

„A fost emis un mesaj Ro-Alert în jurul orei 08.47 pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea”, a transmis ISU.

Locuitorii au fost avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se menţionează în mesajul RO-Alert.

Trei drone au fost doborâte în trei zile în spațiul aerian românesc

De vineri, 24 iulie, și până duminică, 26 iulie, piloții români au doborât zilnic câte o dronă în spațiul aerian al României, de la manșa avioanelor F-16.

Prima dintre ele a fost neutralizată în localitatea Padina, din județul Buzău, a doua în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima a fost doborâtă duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.

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