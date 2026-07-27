Dani Oțil continuă să fie una dintre cele mai cunoscute figuri de televiziune din România, însă bilanțurile financiare ale firmelor în care este implicat arată evoluții diferite. Potrivit celor mai recente date financiare, societățile din domeniul producției video au încheiat anul pe pierdere, în timp ce restaurantul pe care îl deține a revenit pe profit.

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Firma care îi poartă numele a trecut de la profit la pierdere

Cele mai mari schimbări apar la DANI OȚIL SRL, companie care activează în domeniul producției video și al programelor de televiziune. După ce în 2024 societatea raportase un profit de aproape un milion de lei, situația financiară s-a schimbat considerabil în anul următor.

Potrivit bilanțului, încasările au scăzut cu aproape 70%, iar compania a încheiat anul cu o pierdere de peste 180.000 de lei. În același timp, datoriile firmei au depășit 2,5 milioane de lei.

Este important de precizat că aceste datorii nu înseamnă restanțe la bugetul de stat, ci pot reprezenta împrumuturi, obligații către furnizori sau alte datorii comerciale. Firma este în continuare activă, este plătitoare de TVA și nu figurează cu datorii fiscale restante. Totuși, potrivit datelor financiare, societatea se află într-o zonă cu risc ridicat de insolvență.

Și a doua firmă din domeniul media a încheiat anul pe minus

Nici DOI MELCI GRĂBIȚI SRL, o altă societate asociată cu activitatea de producție video, nu a avut un an favorabil. Compania a înregistrat pierderi pentru al doilea an consecutiv, deși cifra de afaceri a rămas relativ apropiată de cea din perioada anterioară. Astfel, ambele firme din zona producției media au încheiat anul 2025 cu rezultate financiare negative.

Bilanțurile publice nu indică însă cine sunt clienții acestor societăți și nici dacă veniturile provin din colaborarea lui Dani Oțil cu Antena 1. Din acest motiv, nu se poate concluziona că rezultatele firmelor au legătură cu activitatea sa de prezentator sau cu veniturile obținute din televiziune.

Restaurantul a revenit pe profit

În contrast cu afacerile din domeniul media, restaurantul lui Dani Oțil a avut un an mai bun. Societatea GRĂTAR ȘI VORBE SRL, care operează restaurantul The Grill, a raportat încasări de peste 7 milioane de lei și a trecut de la pierdere la un profit de peste 320.000 de lei.

Restaurantul a fost, astfel, singura afacere care a contribuit pozitiv la rezultatele financiare ale prezentatorului în ultimul an.

Cafeneaua administrată de una dintre firme a intrat în faliment

La polul opus se află compania care administra cafeneaua Impresso din Herăstrău, unde Dani Oțil e asociat alături de alți parteneri. Potrivit datelor financiare, societatea a intrat în faliment, iar în 2025 nu a mai raportat nici venituri și nici angajați. Firma a rămas însă cu datorii de peste 1,6 milioane de lei, potrivit cancan.ro.

Cele mai recente bilanțuri arată că afacerile lui Dani Oțil au avut evoluții diferite în 2025. În timp ce firmele din domeniul producției video au înregistrat pierderi, restaurantul The Grill a revenit pe profit și a fost businessul cu cele mai bune rezultate financiare. În același timp, societatea care administra cafeneaua Impresso și-a încetat activitatea, încheind anul fără venituri și cu datorii semnificative.

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