Decizia de a dormi cu ușa dormitorului deschisă sau închisă poate părea o simplă chestiune de obișnuință, dar, potrivit psihologilor, aceasta poate reflecta subtil percepția noastră asupra siguranței sau nevoia de intimitate și deschidere față de lume.

Cu toate acestea, specialiștii insistă că această alegere nu definește personalitatea unei persoane. Potrivit Egeszseg Kalauz (n.r. Ghid de sănătate), persoanele care dorm cu ușa deschisă tind să fie mai flexibile și să se adapteze mai ușor la situații noi.

Psihologii afirmă că această preferință ar putea fi legată de un sentiment de încredere în mediul înconjurător sau de o rutină formată în timp. Totuși, asta nu înseamnă că toți cei care preferă ușa deschisă sunt extrovertiți sau foarte sociabili.

Pe de altă parte, cei care închid ușa dormitorului caută adesea o atmosferă calmă și liniștită pentru odihnă.

„Obiceiul de a închide ușa poate indica o nevoie mai mare de spațiu personal, dar nu este neapărat un semn de introversiune sau lipsă de încredere în ceilalți”, explică psihologii consultați de Egeszseg Kalauz.

De asemenea, specialiștii subliniază că multe obiceiuri nocturne se formează încă din copilărie. Dacă o persoană a fost obișnuită să doarmă cu ușa deschisă sau închisă încă din primii ani de viață, acest comportament este adesea menținut și la maturitate, fără a avea neapărat o semnificație psihologică mai profundă.

În ceea ce privește sănătatea, nu există un răspuns universal despre care variantă este mai benefică. Dormitul cu ușa deschisă poate îmbunătăți circulația aerului și reduce nivelul de dioxid de carbon în cameră.

Acest obicei poate aduce dezavantaje, cum ar fi expunerea la zgomot, lumină sau alergeni, care pot afecta calitatea somnului.

Pe de altă parte, experții în siguranță la incendii recomandă închiderea ușii dormitorului pe timpul nopții: „O ușă închisă poate încetini răspândirea fumului și a focului în caz de incendiu, oferind mai mult timp pentru evacuare”.

Mai important decât poziția ușii sunt condițiile generale din dormitor. Potrivit specialiștilor, temperatura aerului, liniștea, întunericul și aerisirea regulată joacă un rol esențial în asigurarea unui somn de calitate.

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