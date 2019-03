Faimoșii de la Exatlon au pierdut meciul. Ei au dezvăluit motivul înfrângerii

Războinicii au rămas doar șase, după plecarea Mihaelei Popescu. Chiar și așa, au reușit să preia conducerea scorului încă din prima rundă și au câștigat jocul de hotel cu scorul de 10 la 7.

Pentru că au fost învinși, faimosii vor sta o noapte la baracă, scrie kanald.ro.

Faimoșii au început să discute dsepre motivele pentru care au pierdut meciul, după ce au ajuns la baracă. Cu toții au ajuns la concluzia că se simt obosiți.

„Eu zic că dacă eram singurul care mă simțeam obosit sau că nu am vlagă, ziceam că poate am mâncat eu ceva sau s-a întâmplat ceva cu organismul meu, dar, din păcate, am fost mai mulți. Am fost doi, trei care am avut aceleași simptome”, a spus Ciprian Mariș.

„Este vorba de oboseală psihică, nu este neaparat vorba despre oboseală fizică pentru că de odihnit, ne odihnim. Ieri am stat toată ziua întinsă, m-am odihnit, m-am antrenat și am mâncat, am dormit, asta am făcut ieri toata ziua. Și totuși sunt obosită”, a spus Andreea Zaragiu.