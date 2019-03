Mihaela Popescu a părăsit competiția „Exatlon”

Mihaela Popescu și-a luat rămas bun de la războinici și va reveni în țară, dupa mai bine de două luni de când se afla în competitia sportivă.

„Mă bucur enorm că am ajuns aici, că m-am dezvoltat atât fizic cât și psihic, m-am redescoperit pe mine. Au fost momente și momente, și frumoase și rele, am avut parcursuri bune și parcursuri slabe. Știam că o să ajung aici. Îmi pare rău că am ajuns cu Iulia la duel, e o persoana minunata, cu suflet puternic, își merită locul aici. I-am spus că trebuie să lupte, să arate lumii cine e și ce poate. Mă bucur că am avut o adversară pe măsura, mă bucur că am putut să închei pe traseul meu preferat. Mulțumesc echipei că fost alaturi de mine, chiar dacă, poate, uneori nu m-au suportat. Mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat aici!”, a spus Mihaela Popescu cu lacrimi în ochi la finalul meciului, de la Exatlon.

