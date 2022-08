„Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii, i-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc.

Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor, are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a declarat Andreea Bănică.

Artista recunoaște că ea cheltuie mulți bani, însă soțul o temperează. E mândră că fata ei seamănă cu Lucian Mitrea, nu cu ea. „Îl moștenește pe Lucian, dintre noi doi, el a fost tot timpul cel cumpătat, eu am fost cheltuitoare. Ce bani strângeam i-aș fi cheltuit, noroc cu el, care m-a tras tot timpul de mânecă și mi-a spus ușor, ușor că trebuie să strângi și am devenit așa și eu pe parcurs. Am strâns să am de unde să cheltui acum”, a mai dezvăluit vedeta.

Andreea Bănică e căsătorită cu Lucian Mitrea din anul 2008. Bărbatul nu îi e doar soț, ci și manager. Vedeta activează în industria muzicală de zeci de ani, a debutat în trupa „Exotic”, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa „Blondy” împreună cu Cristina Rus.

