„Tu, dragoste nebună, ce-ai lăsat în urmă, doar dezamăgire și-amintiri/Dragoste nebună, fulgere și tună, dar din când în când ne mai și iubim” spun parte din filele amare, scrise uneori cu litere dulci ale poveștii din „Dragoste nebună” cântată de Feli.

„Piesa a apărut în aceeași tabără de creație ca și piesa Flori de argint, când, împreună cu parte din colegii mei de la HaHaHa Production, am simțit mult, am compus intens și am cântat nonstop despre tot felul de iubiri.

«Dragoste nebună» poate fi povestea oricărei relații de cuplu, care se lasă invadată de comoditate, contradicții și de ispite și care, dacă nu se dovedește a fi puternică și sinceră, dispare”, povestește Feli despre piesa nouă ce poartă ștampila sensibilității și a vocii ei unice.

