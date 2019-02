Festivalul Diskoteka, buget de 1,5 milioane de euro! 786.000 de euro se duc pe onorariile celor 50 de artiști invitați

Trâmbițată încă de la sfârșitul anului trecut, noua mare manifestare muzicală care se alătură brandurilor ce fac populară România în lume – Untold, Electric Castle ori Neversea – este un pic diferită, fiindcă se adresează mai ales generațiilor care au prins perioada de aur a muzicii pop, rock și eurodance, adică celor trecuți de 40 de ani.

5 scene, circa 50 de artiști, dansatori și DJ, condiții tehnice impresionante (400.000 wați sunet, zeci de metri pătrați ecrane led), un buget general de circa 1.500.000 de euro, din care numai artiștii costă 786.000 de euro, sunt reperele evenimentului care va avea loc la Timișoara, în perioada 31 mai – 2 iunie.

Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, East 17, No Mercy, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M și Ricchi e Poveri se numără printre starurile străine care vor urca pe scena Diskoteka, iar dintre români, amintim Nick (N&D), Admiral C4C și Andreea Antonescu, care a făcut istorie cu duetul André.

Organizatorii au anunțat deja 21.000 de abonamente vândute de la începutul anului (în perioada de promoție). Se așteaptă o medie de 40.000 de spectatori pe zi, care vor avea la dispoziție 98 de puncte comerciale, plata urmând să se facă electronic, prin intermediul brățărilor cu cip. A fost eliminată orice formă de implicare politică ori administrativă, bugetul fiind 100% privat.

Diskoteka Festival promite să readucă publicului atmosfera anilor 80 și 90 nu doar prin hiturile acelei perioade, ci și prin decoruri spectaculoase, acțiuni interactive și flash mob-uri inedite.

