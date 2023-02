Fetele din trupa ASIA lămuresc situația în scandalul cu fosta colegă de trupă. Iana Novac pune capăt speculațiilor că i-ar fi luat locul Irinei

„Irina a fost invitată personal de mine la concertul Ianei. Simplu. Am citi multe articole în care scria că Irina a refuzat, că nu a vrut. Noi am vorbit pe râs, am vorbit pe pozitiv, nu mi-a zis niciodată că nu vine. Pur și simplu, I-ul reprezintă Iana în momentul acesta, ea are concertul ei mare la Sala Palatului și o lasă pe ea, pentru că așa e normal.

Așa mi-a spus mie. Noi le-am sunat pe toate fetele, ca să ne înțeleagă lumea. Acum nu ne reunim fără Alexandra din America, fără Irina, acum, pur și simplu noi mergem mai departe, nu facem o reuniune.”, a declarat Anca Neacșu pentru WOWbiz.

Iana este I-ul din ASIA, însă cândva, acest I era Irina. Fanii acestora presupun că reacția fostei membre ASIA a fost acidă, deoarece ar fi vrut să fie ea în locul Ianei. Soprana lămurește situația.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Eu o înțeleg perfect, a înțeles că este un concert aniversar și s-a simțit dată de o parte. Îmi pare rău că se află într-o decepție, s-a făcut confuzia. Niciodată nu avem cum să dăm deoparte nicio membră a acestei trupe, că această trupă a făcut istorie cu fiecare membru în parte.

Trebuie să precizez că eu nu i-am luat locul Irinei, ea a plecat de bunăvoie din trupă și eu am venit să duc mai departe munca acestor fete și a făcut Dumnezeu în așa fel încât să ne înțelegem atât de bine și să ne dorim după atâția ani să fim împreună pe scenă și să mergem mai departe.

Înțeleg și durerea Irinei de a citi că ne reunim și ea nu este. Este absolut normal să fie așa, dar nu se pune problema așa.”, a precizat Iana Novac, în exclusivitate, pentru sursa citată.

Irina Nicolae a avut o ieșire nervoasă în public, unde a declarat că trupa ASIA a exclus-o

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. Eu nu uit oamenii care m-au ajutat în carieră. Chiar am vrut să îi trimit un mesaj în care să-i spun că sunt extrem de dezamăgită. După ce am plecat din ASIA, când veneam în țară îl vizitam, nu era zi de naștere sau Crăciun să nu îi trimit un mesaj.

Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil, asta nu înseamnă că nu pot să-mi respect un contract. Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață”, a spus Irina Nicolae, conform Playtech.

