Andreea Marin a explicat la Viața fără filtru faptul că, momentan, fiica sa, Violeta Bănică, nu are de gând să rămână în America pe viitor. Violeta își dorește să revină în România după ce își va finaliza studiile peste Ocean.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, spune Andreea Marin, potrivit Spynews.

Andreea Marin a mărturisit că fiica ei este extrem de descurcăreață, lucru care o face mândră și o liniștește.

„Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a mai spus Andreea Marin.

Sindromul de burnout nu mai este un subiect tabu în societatea de astăzi, iar Andreea Marin a povestit recent experiența ei. Cunoscuta vedetă a trecut, chiar de curând, printr-un astfel de episod.

„Toată viața am dormit în jur de 4 sau 5 ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei. Nu mă puteam odihni pentru că nu reușeam să rezolv totul! (…) Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii.

Pot să spun sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă!”, a declarat Andreea Marin.







