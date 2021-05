Fiica Danei Rogoz a împlinit un an. Cum au sărbătorit-o: „Vrem să păstrăm tradiția”

În urmă cu un an, pe 20 mai 2020, Dana Rogoz aduce pe lume, la un spital din București, al doilea copil. Lia Elena s-a născut în pandemie, în condiții speciale. Tatăl nu ei nu a putut fi prezent la naștere și a putut să o ia în brațe abia la externare.

Micuța a împlinit acum un an, iar Dana Rogoz a transmis un mesaj prin intermediul blogului său. „Este o bijuterie de copil, veselă, gingașă, atentă, blândă.

Un copil care a venit pe lume într-un context dificil, parcă tocmai pentru a ne ajuta să trecem mai ușor peste toate și să ne bucurăm mai mult de viață. Lia Bucuria mea, te iubesc infinit necondiționat și pentru totdeauna!”.

Întreaga familie a călătorit la mare cu rulota pentru a o celebra pe micuța Lia. Fetița a stat pentru prima oară pe nisip și a văzut marea. Valurile au speriat-o, însă a găsit alinare în brațele mamei.

Actrița a anunțat că își dorește să păstreze an de an de ziua fiicei sale tradiția aceasta de a merge la mare, așa cum merge de ziua lui Vlad, fiul ei, la Muzeul Național de Artă Contemporană.

„Vrem să păstrăm această tradiție an de an de ziua ei, așa cum la Vlad, în fiecare an de ziua lui mergem la MNAC”.

Dana Rogoz a făcut și o serie de dezvăluiri despre primul an de viață al fiicei sale, despre cum a crescut ea al doilea copil.

De data aceasta a fost mai relaxată și s-a bucurat de fiecare clipă.

„Am încercat să trăiesc la maximum, să mă satur de bebelușeală! Cu Vlad eram mult mai atentă la ce va urma, preocupată să împlinească toate achizițiile și să mă prindă pregătită tot ce urmează. Eram cumva cu un pas înainte și, astfel, mai puțin prezența în moment. (…)

Și totuși, cu Lia am experimentat o trăire cu totul nouă. De absolut fiecare moment în parte mi-a fost dor trăindu-l. Mi-e greu să explic în cuvinte. Dar mi-a fost dor de burtică, când ea era încă acolo. Mi-e dor de alăptat, când o alăptez și o privesc cum stă la sânul meu. Mi-a fost dor să o văd mergând, chiar în momentul în care făcea primii pași. Tocmai pentru că știu că momentele acestea sunt irepetabile”, a mai notat ea pe blog.

