Bogdan Căplescu și-a luat inima în dinți și a făcut pasul cel mare. Fiica lui Adi Minune a fost cerută în căsătorie. În curând, cei doi vor deveni părinți pentru prima oară.

Fiica lui Adi Minune are 22 de ani și în curând va deveni mamă pentru prima oară. Carmen Simionescu afăcut o ședință foto pentru revista VIVA!, în care și-a expus mândră burtica de gravidă. Mai mult, interpreta a mărturisit că în procent de 90%, va avea un băiețel.

„În procent de 90% ni s-a zis că va fi băiat, dar nu pot să mă pronunț 100% până când nu primesc acest procent de la doamna doctor. Eu îmi doresc băiat, părinții iubitului meu își doresc fată, tata își dorește fată, iar mama își dorește băiat. Bobo, în schimb, e când așa, când așa. Azi își dorește băiat, deoarece consideră că e mai bine să ai băiat, însă mâine își dorește fată, pentru că fetele sunt mai iubărețe. Nu contează ce va fi, sănătos să fie, îl vom iubi necondiționat, așa cum și părinții noștri au făcut-o cu noi. (…) Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred, el deja era 100% sigur. Eu continuam să zic că nu are cum, dar nu pentru că nu îmi doream, ci pentru că era șocul prea mare. Eu mi-am dorit foarte mult acest copil și când am văzut, abia așteptam să mă bucur, însă era un șoc, nu puteam să scot niciun cuvânt, nu îmi venea să cred ”, a spus Karmen pentru revista VIVA!

