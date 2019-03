„În procent de 90% ni s-a zis că va fi băiat, dar nu pot să mă pronunț 100% până când nu primesc acest procent de la doamna doctor. Eu îmi doresc băiat, părinții iubitului meu își doresc fată, tata își dorește fată, iar mama își dorește băiat. Bobo, în schimb, e când așa, când așa. Azi își dorește băiat, deoarece consideră că e mai bine să ai băiat, însă mâine își dorește fată, pentru că fetele sunt mai iubărețe. Nu contează ce va fi, sănătos să fie, îl vom iubi necondiționat, așa cum și părinții noștri au făcut-o cu noi. (…) Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred, el deja era 100% sigur. Eu continuam să zic că nu are cum, dar nu pentru că nu îmi doream, ci pentru că era șocul prea mare. Eu mi-am dorit foarte mult acest copil și când am văzut, abia așteptam să mă bucur, însă era un șoc, nu puteam să scot niciun cuvânt, nu îmi venea să cred ”, a spus Karmen pentru revista VIVA!

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un viitor avocat. Iubitul lui Carmen Simionescu a terminat Dreptul la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi în vara acestui an s-a închis la master în cadrul aceleaşi Facultăţi. A făcut practică la un cabinet de avocatură, iar acum se pregătește de barou.

