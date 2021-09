Fiica lui Feli Donose, actriță în videoclipul mamei sale. Nora Luna are aproape trei ani

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Adu-ți aminte” aduce și o premieră de suflet pentru Feli, pentru că este primul videoclip în care apare ca actor, jucător și „motor” de veselie fetița ei, Nora Luna.

„Nu era în plan să apară Nora Luna în clip. În mintea mea ea încă e micuță-micuță, dar când am primit propunerea de la scenarista Raluca Netca, am acceptat instant, pentru că mi s-a părut firesc și frumos. Și așa am avut parte de filmări ca în familie, mai ales că a participat și Ellie, fetița chitaristului meu, iar Nora Luna a fost într-o continuă veselie.

Am fost partenere de joacă pe platoul de filmare și a fost atât de frumos! Și azi când se joacă acasă cu păpușile, le tot spune că merge la studio că are de făcut videoclip!”, povestește Feli.

Melodia „Adu-ți aminte” a pornit dintr-un un trio de compoziție între Feli și doi dintre compozitorii și producătorii de la HaHaHa Production de care o leagă o istorie plină de apreciere, inspirație și hituri, Dorian Micu și Șerban Cazan.

„Șerban Cazan face parte din viața mea de la începuturile în HaHaHa Production. Cu el am scris «Cine te crezi», primul meu single, «Creioane colorate», «Două inimi» și multe alte piese, iar Dorian Micu este un artist pe care îl prețuiesc mult și un songwriter de excepție, care a coscris multe piese-hit ale lui Smiley. Mă bucur mult de acest trio muzical pe «Adu-ți aminte»”, povestește cu mândrie Feli despre echipa ei.

Citeşte şi:

Primarul Nicușor Dan, 10 luni de mandat, 0 audiențe cu bucureștenii: „Să rezolv mai întâi problemele structurale ale orașului”. Cum stau edilii de la sectoare

Ce se întâmplă cu cele 3 milioane de români care au RCA la City Insurance în caz de faliment

Opt din zece angajați români iau în calcul să muncească și după ieșirea la pensie. Sociolog: „Ideal ar fi să nu aibă nevoie să lucreze”

PARTENERI - GSP.RO Drama unui fotbalist român, internat de 4 ani la psihiatrie. Mama lui povesteşte cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat: "Cum să pățească așa ceva băiatul meu?"

Playtech.ro Dezmăț total la ziua de naștere a Alexiei Eram. Uluitor ce au primit invitații în loc de tort

Observatornews.ro Scandal monstru după ce postul naţional de televiziune din Coasta de Fildeş a chemat un aşa numit violator şi l-a pus să demonstreze pe un manechin cum îşi atacă victimele

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Elena și prietena ei au avut parte de o moarte tragică pe Autostrada Soarelui. Apropiaților nu le vine să creadă ce s-a întâmplat

Telekomsport O mare sportivă a ţării trăieşte într-o sărăcie lucie. Munceşte cu ziua pe câmp după o viaţă de lux

PUBLICITATE Discuții sincere despre încredere și frumusețe, cu tinere din Generația Z