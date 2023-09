Trei zile și trei nopți a durat nunta fiicei lui Mircea Geoană cu Garett Cayton, iubitul american care i-a devenit soț. Evenimentul de lux a avut loc în Veneția, la Hotelul Cipriani, cel mai luxos hotel din oraș. Printre invitații de la nuntă s-a numărat și Andreea Esca, ce a schimbat mai multe ținute, a făcut furori.

Până acum, în spațiul public nu au apărut fotografii de la nunta de lux a Anei Geoană cu Garett Cayton, însă imagini din luna de miere au arătat tuturor cei doi îndrăgostiți acum. Pe paginile lor oficiale de Instagram, Ana și Garett au publicat la secțiunea Instastory mai multe poze.

Ana Geoană și Garett Cayton, imagini din luna de miere

Într-o fotografie, Ana Geoană și Garett Cayton sunt pozați sărutându-se, într-o locație inedită, în deșert. Amândoi sunt îmbrăcați în salopete și căști pe cap. În deșert, au trăit experiențe inedite, s-au plimbat cu ATV-urile pe dunele de nisip, au avut chiar și un bar unde au servit băuturi speciale.

După ziua lor plină de adrenalină, Ana Geoană și Garett Cayton s-au relaxat în camera unde sunt cazați, camera cu priveliște la deșert. Până acum, ei nu au dezvăluit locația unde își petrec luna de miere, ce țară, ce continent au ales.

Cu ce se ocupă Ana Geoană

Ana Geoană are 26 de ani și e stabilită în America, în Los Angeles. Muncește acolo, dar trăiește și o poveste frumoasă de iubire. În luna martie a anului trecut, fata lui Mircea Geoană a fost cerută în căsătorie de Garett, cetățean american. La câteva luni distanță, pe 5 august, ei au făcut petrecerea de logodnă în România, la Palatul Mogoșoaia.

„I-am spus da omului visurilor mele. Garett, nu pot exprima în cuvinte cât de mult te iubesc, dar promit că îmi voi petrece restul vieții alături de tine. Sunt foarte încântată să împărtășesc această frumoasă veste cu voi”, a scris Ana pe contul său de Instagram, anul trecut, după ce a fost cerută în căsătorie. Nutriționist și life coach în Los Angeles, Ana Geoană a dezvoltat proiectul de wellness Be_linea, unde oferă sfaturi pentru o viață sănătoasă.

Despre nunta care a avut loc în Veneția, în Italia, weekendul trecut, Ana Geoană a făcut declarații acum un an. „Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii.

După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană pentru OK! Magazine.

Unde vor locui Ana Geoană și Garett Cayton

„Locuința noastră va rămâne în Los Angeles după căsătorie, unde eu am pornit și îmi dezvolt propria afacere de welness și viață sănătoasă. Garett deja lucrează alături de tatăl său în afacerea familiei. Vom călători și vom petrece mai mult timp și în România, pentru că, după experiența din această vară, am decis că România este pentru noi mai mult decât o destinație de vacanță.

Ne-a plăcut foarte mult România rurală, caldă, naturală cu oameni și peisaje minunate și trebuie s-o explorăm mai mult. Chiar și eu am văzut cu alți ochi această Românie și îmi doresc să o văd și mai mult și să o înțeleg și mai bine”, a mai spus ea după petrecerea de logodnă dată anul trecut, în România.

