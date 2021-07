Filme Netflix Iulie 2021. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna iulie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Titlurile lunii iulie 2021 pe Netflix

Triologia Fear Street

În luna iulie 2021 are loc difuzarea unuia dintre cele mai promițătoare filme Netflix ale lunii, triologia Fear Street.



În 1994, niște adolescenți descoperă că evenimentele terifiante care le-au terorizat orașul de-a lungul mai multor generații sunt, probabil, legate unele de altele și că este posibil ca ei să fie următoarea țintă. Bazată pe seria de romane horror de mare succes, semnate de R.L. Stine, trilogia Fear Street urmărește istoria sinistră a orașului Shadyside de-a lungul a 300 de ani de coșmar.

Trailer Fear Street – Filme Netflix iulie 2021

Fear Street Partea 1: 1994, din 2 iulie

Fear Street Partea 2: 1978, din 9 iulie

Fear Street Partea 3: 1666, di 16 iulie

The Mire: ’97

Unul dintre cele mai așteptate filme Netflix, The Mire, va avea de asemenea difuzarea în luna iulie 2021. The Mire 97 începe în timpul „potopului secolului” care a lovit sud-vestul Poloniei în vara anului 1997. Digurile orașului au cedat și apa a inundat o parte din oraș și Pădurea Gronty.

Trailer Mire –

Filme Netflix iulie 2021

Apa scoate la iveală rămășițe umane îngropate în pădure, precum și corpul unui băiat adolescent despre care se crede că este o victimă accidentală a inundațiilor. Aceste două evenimente, doar aparent fără legătură, conduc către o serie de mistere în oraș.

Pădurea Gronty este acum o scenă a crimei care va fi rezolvată de Anna Jass – o polițistă fără compromisuri din Varșovia – și de inspectorul local Adam Mika. Între timp, Piotr Zarzycki se întoarce în oraș pentru a deveni noul redactor-șef al „Kurier”. Witold Wanycz, pe de altă parte, pare să aibă răspunsurile la majoritatea întrebărilor puse de poliție. Cu toate acestea, viața lui este consumată de amintiri care nu-i dau pace. The Mire, în afară de intriga sa criminală, este o poveste despre fascinanții anii ‘90 în Polonia, o perioadă de transformare și răscumpărare.

Sky Rojo, sezonul 2

Din 23 iulie, pe Netflix, adrenalina și scenele de acțiune revin în centrul atenției în sezonul doi din „Sky Rojo”, realizat de creatorii serialului „La Casa de Papel”.

Trailer Sky Rojo – Netflix iulie 2021

În acest sezon vom vedea cum Coral, Wendy și Gina sunt mai unite ca niciodată. Rolurile se vor schimba și acum vânătorii se transformă în pradă: fetele caută răzbunare indiferent de cost. Romeo, Moises și Christian continuă să încerce să le prindă, dar spre deosebire de fete ei încep să vadă diferențe între ei și loialitatea lor unul față de celălalt începe să pocnească de la încheieturi.

Seriale noi Netflix în luna iulie 2021

Young Royals

Trailer Young Royal – Seriale Netflix

Din 1 iulie, începe unul dintre cele mai noi seriale Netflix – Young Royals. În timp ce se obișnuiește cu viața la prestigiosul internat Hillerska, prințul Wilhelm descoperă că nu este atât de ușor să-și urmeze inima precum a crezut.

Generation 56 K

Trailer Generation 56 K

Tot din 1 iulie, începe un alt serial original Netflix, Generation 56 k. Matilda și Daniel, care s-au cunoscut în epoca modemului de 56k, se reîntâlnesc întâmplător după douăzeci de ani. Oare prietenia lor se poate transforma în ceva mai mult?

Mortel, sezonul 2

Trailer Mortel – Filme seriale Netflix iulie 2021

Obé revine într-o cu totul altă formă și începe să adune o armată în cadrul școlii, iar Sofiane, Victor și Luisa se grăbesc să împiedice un dezastru. Din 2 iulie, pe Netflix.

Mine – serial Netflix – din 4 iulie

Trailer Mine -Seriale Netflix

Prizoniere ale unei lumi create din secrete și minciuni, două femei din înalta societate decid să dărâme orice obstacol aflat în calea propriei fericiri.

The War Next Door

Trailer The War Next Door – Netflix iulie 2021

După ce se mută într-un cartier de lux, într-o casă câștigată la loterie, membrii săracei familii López sunt întâmpinați cu răceală de snobii din familia Espinoza. Serialul Netflix The War Next Door începe din 7 iulie.



Atypical, sezonul 4

Trailer Atypical – Filme Netflix iulie 2021

Casey și Sam sunt pe cale să zboare din cuib, așa că fiecare dintre membrii familiei Gardner are de luat decizii importante legate de viitor. Din 9 iulie, pe Netflix.

Biohackers – sezonul 2

Trailer Biohackers- sezonul 2

Timpul dispărut și viziunile tulburătoare o bântuie pe Mia, care încearcă să înțeleagă de ce s-au schimbat atâtea în viața ei și de ce nu-și poate aminti nimic. Serialul începe din 9 iulie, pe Netflix.

The Cook of Castamar

Trailer

The Cook of Castamar

În 1720, la Madrid, o bucătăreasă talentată atrage atenția unui duce văduv, care revine în societatea aristocratică. Bazat pe un roman de Fernando J. Múñez. Din 9 iulie, pe Netflix.

Virgin River – sezonul 3

Unul dintre așteptatele serialele Netflix în luna iulie 2021 este Virgin River, ce are lansarea tot din 9 iulie. Mel și oamenii ei dragi din Virgin River se sprijină reciproc în timp ce se confruntă cu decese, un incendiu, certuri legate de custodie, despărțiri și multe altele.

My Unorthodox Life



Acest reality-show urmărește viața Juliei Haart, directoarea companiei Elite World Group și fostă membră a unei comunități evreiești ultraortodoxe, și a copiilor ei. Din 14 iulie, pe Netflix.

Never Have I Ever – sezonul 2

O nouă dragoste, noi colegi și noi motive de a se contrazice cu mama ei îi oferă lui Devi numeroase ocazii să acționeze cu îndrăzneală și să ia decizii discutabile. Serial Netflix nou, din 15 iulie.

How to sell drugs online (FAST): sezonul 3



How to sell drugs online Trailer – Filme Netflix iulie 2021

Din 27 iulie are lansarea sezonul 3 al unuia dintre cele mai așteptate seriale Netflix. Starea de sănătate a lui Lenny se agravează, așa că băieții lasă la o parte conflictele ca să adune bani pentru tratament. Însă apare un nou pericol.

Racket Boys – seriale Netflix noi

Un băiat de la oraș ajunge la țară cu tatăl său, noul antrenor al unei echipe liceale de badminton care este pe cale să se destrame. Din 27 iulie, pe Netflix.

The Snitch Cartel – Origins

În Cali, în anii 70 și 80, viața a doi frați înseamnă familie, iubire și o ambiție comună: să conducă industria drogurilor din Columbia. Din 28 iulie, noul serial începe pe Netflix.

Glow Up- sezonul 3

Sezonul 3 al serialului Netflix Glow Up are lansarea pe 30 iulie. În această emisiune-concurs, artiști de make-up aspiranți trec prin probe pline de culoare, pentru a obține șansa unei cariere în industria frumuseții.

Outer Banks – sezonul 2



Outer Banks Trailer

Sezonul 2 al acestui serial Netflix de mare succes vine cu provocări mai mari ca niciodată și cu o nouă serie de aventuri de vară. Din 30 iulie.

Filme Netflix iulie 2021

The 8th Night – Filme Netflix din 2 iulie



The 8th Night – Filme Netflix iulie 2021

Cu mătăniile într-o mână și cu securea în cealaltă, un călugăr urmărește un duh care, de mii de ani, aduce iadul pe pământ, posedând oamenii.

How I Bekame SuperHero



How I Bekame SuperHero Trailer- Filme Netflix 2021

Într-o lume în care oamenii coexistă cu supereroii, un polițist singuratic face echipă cu o detectivă isteață pentru a opri traficul de substanțe ce trezesc superputeri.

A Classic Horror Story



A Classic Horror Story Trailer

În această poveste de groază plină de tensiune și scene înfiorătoare, călătorii dintr-un autobuz devin victimele unor crime ritualice. Filmul are lansarea pe 14 iulie.

Blood Red Sky



Blood Red Sky Trailer- Filme horror Netflix

Aflată într-un avion cu tânărul ei fiu, o femeie cu o boală misterioasă dezvăluie un secret întunecat, după ce niște teroriști încearcă să deturneze cursa transatlantică. Filmul are lansarea din 23 iulie, pe Netflix.

BartKowiak

După ce fratele său moare într-un accident de mașină, un tânăr luptător MMA preia clubul de noapte al familiei și descoperă că decesul fratelui lui nu a fost întâmplător. Din 28 iulie, pe Netflix.

Major Grom – Plague Doctor

Masacrul comis de un justițiar mascat provoacă haos într-un oraș, iar singurii care pot pune capăt terorii sunt un detectiv rebel și partenerul său începător. Din 7 iulie, pe Netflix.

Last Summer – Filme Netflix iulie

Într-o vacanță petrecută la malul mării, Deniz, care are 16 ani, caută să cucerească o fată de care a fost îndrăgostit în copilărie și este prins într-un triunghi amoros. Din 9 iulie.

Chernobyl 1986

Filme Netflix iulie 2021. După ce reîntâlnește o fostă iubire, pompierul Alexey se retrage din activitate pentru a începe o nouă viață, dar dezastrul de la Cernobîl îl pune din nou în pericol. Filmul Chernobyl 1986 are lansarea pe 21 iulie, pe Netflix.

The Last Letter From Your Lover



The Last Letter From Your Lover – Filme Netflix iulie 2021

După ce găsește o serie de scrisori de dragoste din anii 60, o jurnalistă este hotărâtă să dezlege misterul unei relații secrete. Bazat pe un roman de Jojo Moyes. Din 23 iulie, pe Netflix.

The Last Mercenary

La 25 de ani de la încheierea unei înțelegeri cu serviciile secrete franceze menite să-i protejeze fiul, un agent este nevoit să iasă din ascunzătoare. Din 30 iulie, pe Netflix.

Filme de comedie Netflix iulie 2021

I Think You Should Live With Tim Robinson: Sezonul 2

Un al doilea sezon al serialului de scheciuri cu șase episoade prezentat de Tim Robinson are lansarea din 6 iulie, pe Netflix.

Documentare Netflix

Audible

Audible Trailer- documentare Netflix 2021

Unul dintre cele mai promoțătoare documentare Netflix are lansarea pe 1 iulie. Amaree Mckenstry-Hall și colegii săi de la Școala Maryland pentru surzi urmăresc succesul în fotbal în timp ce se confruntă cu o tragedie și cu probleme personale.

Heist

Heist Trailer- Filme Netflix 2021

Milioane furate, băuturi fine dispărute și oameni care aproape reușesc să scape basma curată după jafuri incredibile. Un serial bazat pe fapte reale. Din 14 iulie, pe Netflix.

Explained – sezonul 3

Acest serial documentar narat de celebrități abordează subiecte fascinante și diverse precum monarhiile, animalele de companie, operațiile estetice și multe altele. Din 16 iulie, pe Netflix vor fi difuzate episoade săptămânale.

The Movies That Made Us – sezonul 2

Află poveștile din spatele blockbusterelor care au influențat o generație, spuse de actori, regizori și alți profesioniști ai industriei cinematografice. Din 23 iulie, pe Netflix.

Myth & Mogul – John Delorean

Acest documentar despre un personaj celebru din industria auto cuprinde interviuri și imagini în premieră surprinse de D.A Pennebaker („Bob Dylan: Don’t Look Back”). Din 30 iulie, pe Netflix.

Filme pentru copii Netflix iulie 2021

We The People

Filme Netflix pentru copii – Trailer We The People

Învață elementele de bază despre drepturi și cetățenie cu ajutorul unor cântece semnate de artiști renumiți precum Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert și Brandi Carlile. Unul dintre acele filme pentru copii promițătoare – We The People are lansarea pe 4 iulie, pe Netflix.

The Water Man

Dorind cu disperare să-și salveze mama suferindă, Gunner, un băiat de 11 ani, fuge de acasă și caută o ființă mitologică despre care se spune că poate păcăli moartea. Filme Netflix pentru copii – din 9 iulie 2021.

Johnny Test

Johhny Test Trailer- Filme Netflix pentru copii

Oare cât bucluc pot provoca un băiat cu multă imaginație, cățelul lui credincios și cele două surori pasionate de știință? Păi, aceasta este adevărata provocare! Din 16 iulie, pe Netflix.

TrollHunters- Rise of The Titans



TrollHunters- Rise of The Titans Trailer

Eroii din „Vânătorii de troli”, „Trei sub stele” și „Vrăjitorii” luptă cot la cot împotriva unui dușman care amenință să le cucerească lumile și să distrugă Pământul. Din 21 iulie – filme Netflix pentru copii.

Filme licențiate Netflix în iulie 2021

Filme Netflix Iulie 2021 – Titluri licențiate:

Dunkitk – din 1 iulie

Bridget Jones Baby – din 1 iulie

EuroTrip – din 1 iulie

Looney Tunes – Back in Action – din 1 iulie

Me Before You – din 1 iulie

Pokemon Journeys: serial – din 1 iulie

Rush Hour – din 1 iulie

Space Jam – din 1 iulie

The Addams Family – din 1 iulie

The Hobbit – The Battle of The Five Armies – din 1 iulie

The HuntsMan – Winter’s War – din 1 iulie

WarCraft – din 1 iulie

Motheless Brooklyn – din 6 iulie

Richard Jewell- din 15 iulie

Birds of Prey – din 17 iulie

Suits – sezonul 9 – din 17 iulie

Crank – din 28 iulie

Yes Man – din 29 iulie

Filme Thriller și Horror Netflix

The Talented MR. RIPLEY – din 1 iulie

The Conjuring – din 1 iulie

The Good Liar – din 8 iulie

Ma – din 13 iulie

Ocean’s Twelve – din 15 iulie

Ocean’s Thirteen – din 15 iulie



The Shining – 29 iulie

Citeşte şi:

Filme de acțiune – Top 25 cele mai bune filme de acțiune pe care nu trebuie să le ratezi

Filme de dragoste – Top 25 cele mai frumoase filme romantice

Filme Comedie – Top 30 cele mai bune filme de comedie din toate timpurile

PARTENERI - GSP.RO „Bombă” pe piața media din România. „Naționala” pleacă de pe Pro TV! Cine va transmite meciurile în următorii 4 ani

Playtech.ro BOMBĂ! George Mihăiță, BEAT la volan! Acoolemie uriașă, accident groaznic în București

Observatornews.ro Ritualul înfiorător al adolescentei bătăușe din Tulcea: Duce fetele în loc ferit, le spune ce le va face și apoi le snopește în bătaie

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2021. Racii ar trebui să fie mai discreți uneori și să-și păstreze pentru ei anumite păreri

Știrileprotv.ro Veşti proaste pentru cei care nu au apucat să îşi schimbe contractul cu furnizorul de energie electrică. Ce se întâmplă de mâine

Telekomsport O nouă "bijuterie" în România. Stadionul va fi inaugurat cu un meci în Europa. Cât a costat arena

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)