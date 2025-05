Titlurile lunii iunie 2025 pe Netflix

Luna iunie 2025 vine pe Netflix cu o selecție de titluri de neratat, printre care și mult așteptatul final al poveștii care a ținut milioane de oameni cu sufletul la gură! Așadar, dacă te-ai întrebat ce soartă îl așteaptă pe Gi-hun și dacă va reuși să pună capăt jocurilor odată pentru totdeauna, pregătește-te, deoarece în iunie vei putea urmări ultimul sezon din Squid Game.

Tot luna aceasta poți vedea și cel de-al treilea capitol din Ginny & Georgia, acolo unde lucrurile se complică și povestea celor două fete ia o întorsătură ciudată, alături de al doilea sezon din Fubar, serialul cu Arnold Schwarzenegger în rolului simpaticului Luke.

În plus, vara îți aduce multe alte titluri pe care să le urmărești cu drag. Cu alte cuvinte, te vei putea bucura de seria The Survivors, un thriller captivant și plin de mister care urmărește evenimentele tragice dintr-un orășel australian, cu Yerin Ha și Charlie Vickers în rolurile principale; gala WWE Night of Champions, un eveniment plin de adrenalină, unde se vor decide destine, se vor apăra titluri și se va scrie istorie în ring, în direct din Riyadh; The Waterfront, serialul inspirat din fapte reale, care te poartă în inima unei drame de familie, unde lupta pentru salvarea unui imperiu pescăresc scoate la iveală secrete întunecate.

Nu în ultimul rând, în luna iunie vin pe platformă și fimul românesc Mentorii, alături de premiatele The Shawshank Redemption, World War Z și The Dark Knight.

Squid Game: Sezonul 3

Squid Game: Sezonul 3 -trailer Netflix

Devastat după pierderea prietenului său, jucătorul 456 continuă să lupte, contestând planul Omului din față în sezonul final al celui mai urmărit serial din lume.

Ginny & Georgia: Sezonul 3

Ginny & Georgia: Sezonul 3 -trailer Netflix

Georgia tocmai a fost arestată pentru crimă în timpul nunții sale, iar asta i-a stricat finalul de basm și a atras atenția asupra familiei Miller așa cum nu se mai întâmplase vreodată. Întotdeauna Ginny și Georgia au fost unite împotriva lumii, dar parcă niciodată până acum oamenii nu le-au dușmănit chiar așa.

Fubar: Sezonul 2

Fubar: Sezonul 2 -trailer Netflix

Nerăbdători să revină în acțiune, Luke, Emma și echipa sunt depășiți atunci când un terorist misterios amenință să dezlănțuie haosul mondial.

Filme noi pe Netflix în iunie 2025

Copshop

Plouă cu gloanțe și se varsă sânge la o secție de poliție din provincie, când un polițist începător închide un criminal plătit în celula alăturată țintei acestuia. Din 5 iunie, pe Netflix.

K.O

K.O -trailer Netflix

Un bărbat își ucide din greșeală rivalul într-un meci de MMA, dar are șansa să se revanșeze în fața văduvei dacă îi găsește fiul. Un film de acțiune cu Ciryl Gane. Filmul poate fi urmărit din 6 iunie, pe Netflix.

Tyler Perry’s Straw

Ce îi va pune capac? O zi extrem de proastă împinge o mamă singură, care muncește din greu, la limita răbdării și spre un gest șocant ce trădează disperarea. Și acest film poate fi urmărit tot din data de 6 iunie.

Cheers to life

Un pandantiv din trecut o trimite pe Jéssica prin Israel, unde problemele de familie, dragostea neașteptată și căutarea sensului vieții îi modelează existența. Din 11 iunie.

Our times

După ani de cercetare și prietenie, doi fizicieni din anii 60 descifrează secretele teoriei găurilor de vierme și ajung blocați în 2025. Din 11 iunie, pe Netflix.

Seriale noi pe Netflix în iunie 2025

Sara – Woman in the shadow

Moartea suspectă a fiului ei o face pe o fostă agentă secretă să revină în acțiune, investigând o serie de infracțiuni tot mai sinistre. Serialul poate fi urmărit din 3 iunie, pe Netflix.

Eva Lasting: Sezonul 3

După absolvire, libertatea aduce noi drame pentru Camilo și nostalgie pentru Eva. Vor rezista visurile lor testului maturizării? Din 4 iunie, pe Netflix.

Power Moves With Shaquille O’Neal

Power Moves With Shaquille O’Neal – trailer Netflix

În acest serial documentar, legendele NBA Shaquille O’Neal și Allen Iverson vor să reînvie tradiția Reebok și să găsească o vedetă în ascensiune care să reprezinte marca. Din 4 iunie, pe Netflix.

Barracuda Queens – Sezonul 2

Tânjind după fiorul spargerilor de locuințe, reginele au pus ochii pe o țintă și mai profitabilă: rafinatele galerii de artă din Stockholm. Din 5 iunie, pe Netflix.

The Survivors

The Survivors – trailer Netflix

În urmă cu cincisprezece ani, moartea a trei tineri a zguduit din temelii un orășel de la malul mării. Acum, soarta misterioasă a unei femei redeschide rănile trecutului. Din 6 iunie.

Mercy for none

Un fost gangster rupe legăturile cu banda din care făcea parte și caută adevărul despre moartea fratelui său, alegând calea răzbunării nemiloase. Din 6 iunie, pe Netflix.

Aniela – serial nou

După ce soțul ei bogat nu îi lasă nimic, o snoabă din înalta societate a Varșoviei este obligată să recurgă la singura ei armă pentru a supraviețui: propria inteligență. Din 11 iunie, pe Netflix.

Kaulitz & Kaulitz: Sezonul 2

Spectacolul trebuie să continue! Tom și Bill Kaulitz revin pentru a ne împărtăși viețile lor palpitante, chiar și atunci când norii se adună în paradis. Din 17 iunie.

Somebody Feed Phill: Sezonul 8

Arome proaspete și prieteni noi îl așteaptă pe Phil Rosenthal, gurmand de meserie, care își extinde orizonturile culinare în Amsterdam, Boston, Țara Bascilor și nu numai. Din 18 iunie.

Yolanthe

Acest reality-show urmărește parcursul lui Yolanthe Cabau, de la faima din Țările de Jos la un nou început în L.A., unde își înfruntă trecutul și vrea să o ia de la capăt. Tot din 18 iunie, pe Netflix.

The Waterfront

O familie faimoasă de pescari din Carolina de Nord se aventurează în ape tulburi pentru a-și menține pe linia de plutire imperiul de afaceri. Din 19 iunie.

Olympo

Centrul de Performanță din Pirinei e căminul celor mai promițători sportivi ai Spaniei. Întrebarea este cât de departe vor merge ca să ajungă în vârf și să rămână acolo? Din 20 iunie, pe Netflix.

Filme Netflix pentru copii în iunie 2025

Kpop Demon Hunters

Atunci când superstarurile K-pop Rumi, Mira și Zoey nu umplu stadioane, ele își folosesc puterile secrete pentru a-și proteja fanii de o amenințare supranaturală. Din 20 iunie.

Filme documentare pe Netflix în iunie 2025

Trainwreck: The Astroworld Tragedy

Prin interviuri exclusive cu supraviețuitori, paramedici și angajați ai festivalului, documentarul analizează tragedia de la festivalul Astroworld 2021 și urmările sale. Din 10 iunie pe Netflix.

Cocaine Air: Smugglers AT 30,000 FT.

2013. Patru francezi sunt arestați în Punta Cana cu 700 kg de cocaină și niciunul nu se potrivește profilului de traficant. Cine a fost în spatele afacerii cu droguri? Documentarul poate fi urmărit din data de 11 iunie.

Titan: The Oceangate Disaster

Titan: The Oceangate Disaster -trailer Netflix

Un documentar despre incursiunea nefastă din 2023 a submersibilului Titan până la epava Titanicului și ambițiosul director executiv al OceanGate, organizatorul acesteia. Din 11 iunie, pe Netflix.

Filme românești pe Netflix în iunie 2025

Mentorii

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată… Filmul poate fi urmărit din 4 iunie pe Netflix.

Filme licențiate Netflix în iunie 2025

Mission: Imposibble – Fallout – Din 1 iunie.

The Smurfs 2 & Smurfs: The Lost Village – Din 1 iunie.

The Shawshank Redemptions – Din 5 iunie.

World War Z – din 6 iunie.

The Dark Night – Din 12 iunie.

Forgetting Sarah Marshall – Din 13 iunie

The Fate of the furious – Din 22 iunie.

Cape fear – din 30 iunie.

