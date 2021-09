Filmul de debut al regizoarei Alina Grigore a luat marele premiu la Festivalul San Sebastian

Același film picase de trei ori la sesiunile de finanțare ale Centrului Național de Cinematografie, iar unul dintre refuzuri, acum doi ani, a fost pe motiv că „tema femeii nu mai e actuală”, după cum a povestit regizoarea într-un interviu pentru Libertatea.

Alina Grigore

Juriul de la San Sebastian a acordat, de asemenea, Scoica de Argint pentru regie lui Tea Lindeburg, pentru pelicula „Du som er i himlen” („As in Heaven”), în vreme ce actriţa din acest film, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, precum și Jessica Chastain, din “The Eyes of Tammy Faye”, au împărţit trofeul Scoica de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal.

Pentru cea mai bună interpretare în rol secundar, premiul a mers la distribuţia peliculei „Quién lo impide” („Cine ne opreşte”) a lui Jonás Trueba.

O metodă de lucru neconvențională

Regizoarea Alina Grigore, 36 de ani, şi-a început cariera ca actriță, cel mai cunoscut rol al său fiind cel din filmul „Ilegitim” al lui Adrian Sitaru.

„Blue Moon”/„Crai nou” este filmul ei de debut şi explorează relația dintre victimă și agresor într-o familie disfuncțională dintr-un sat din România.

Alina este și fondatoarea unei școli de actorie, InLight, iar unii din actorii „Crai nou” sunt chiar elevii ei. În distribuție sunt însă și actori consacrați ca Vlad Ivanov sau Ioana Flora.

Într-un interviu acordat ziarului în august, Alina Grigore a povestit despre metoda de lucru neobişnuită din spatele filmului, una colectivă şi lentă, în care actorii au creat împreună „amintiri comune” pentru personajele lor.

„De obicei, ca actor, primești un scenariu, repeți cu regizorul o săptămână, după care filmezi. Noi am stat aproape trei ani în supa acestor personaje. Împreună am creat scenariul din spate, adică cel care nu se vede, care nu e pe hârtie. Pentru că eu cred foarte tare că un personaj știe foarte bine ce amintiri are de mic, deci ar trebui să aibă amintirile unei persoane adevărate. Așa cum pe mine mă descrie trecutul meu, la fel trebuie să-i descrie și pe ei.”

„Fiind cu scriptul în față, dacă era ceva ce îmi plăcea foarte mult în improvizațiile lor, luam parte din ideile lor acolo și încercam să le transform în dialog. Apoi am făcut și scenariul și am continuat să repetăm”, a mai explicat regizoarea.

În România, „Crai Nou” va avea premiera la începutul lunii noiembrie, dacă restricțiile pentru controlul pandemiei vor permite asta.

