Sinners – filmul care a surprins pe toată lumea

Filmul Sinners (Păcătoșii n.r.) a fost în centrul discuțiilor întregul an, doborând numeroase recorduri. Proiectul părea sortit eșecului din start: un horror cu vampiri plasat în Sudul Statelor Unite, în perioada legilor Jim Crow, având o distribuție preponderent afro-americană și fiind filmat pe peliculă Imax 70 mm, potrivit The Guardian. Mulți credeau că nici Coogler, regizorul care a făcut istorie cu Black Panther, nici studioul Warner Bros, care i-a oferit aproape 100 de milioane de dolari și control creativ deplin, nu vor reuși să scoată profit dintr-o astfel de producție.

Dar Sinners a surprins pe toată lumea. Lansat în weekendul de Paște, filmul a avut parte de o „înviere” spectaculoasă, depășind 368 de milioane de dolari încasări și devenind cel mai profitabil film original din ultimii 15 ani.

Scenariul a fost scris în două luni

Succesul său a fost dublat de impactul cultural. În contextul în care identitatea și cultura afro-americană sunt din nou contestate politic, Sinners a deschis conversații despre istorie, memorie și reprezentare.

Regizorul Ryan Coogler a scris prima variantă a scenariului pentru Sinners în doar două luni, dar în spate au stat ani de cercetare despre mitologia Deltei Mississippi, istoria blues-ului și tradițiile afro-americane. A adăugat motive din cultura nativilor americani și a pus în lumină povești uitate, cum ar fi contribuțiile imigranților chinezi din Sudul istoric.

Cu ajutorul colaboratorilor săi de încredere – designera Ruth E. Carter, decoratoarea Monique Champagne și producătoarea Zinzi Coogler – regizorul a reușit să împletească aceste straturi culturale fără să piardă ritmul narativ sau tensiunea emoțională.



Distribuția l-a sprijinit din plin. Hailee Steinfeld impresionează într-un rol cu profunzime neașteptată, Delroy Lindo aduce demnitate unui muzician rătăcit, iar Michael B. Jordan oferă cea mai complexă interpretare a carierei sale, dublându-se în rolurile gemenilor „Smokestack” – doi contrabandiști prinși între moralitate și supraviețuire.

Unul dintre cele mai urmărite titluri pe HBO Max

Succesul s-a extins și în mediul digital, unde filmul a devenit unul dintre cele mai urmărite titluri pe HBO Max, generând mii de discuții și analize. Chiar dacă regizorul insistă că Sinners este o poveste de sine stătătoare, fanii deja speră la un prequel.

„Cred în cinema”, a scris Ryan Coogler într-o scrisoare de mulțumire adresată fanilor filmului. „Cred în experiența din sala de cinema. Cred că este o componentă esențială a societății. Reacțiile voastre la film m-au revigorat pe mine și pe mulți alții care cred în această formă de artă”, a adăugat el.







