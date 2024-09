Inspirat de romanul scriitoarei americane Sigrid Nunez „What Are You Going Through”, filmul relatează ultimele zile ale unei foste jurnaliste – corespondent de război – (Tilda Swinton), bolnavă de cancer în fază terminală, care decide să îşi pună capăt zilelor şi îi cere unei vechi prietene, o scriitoare de autoficţiune pe care nu a mai văzut-o de multă vreme (Julianne Moore), să îi fie alături.

Filmul a fost aplaudat în picioare timp de 18 minute la premiera sa de la Veneţia de la începutul săptămânii – una dintre cele mai lungi din istoria recentă, potrivit News.ro.

Almodovar, 74 de ani, este un regizor preferat al circuitului festivalier şi a primit un premiu pentru întreaga carieră la Veneţia în 2019 pentru lungmetrajele sale îndrăzneţe, ireverenţioase şi adesea amuzante în limba spaniolă. De asemenea, a câştigat un Oscar la categoria cel mai bun film străin în 1999 cu „Totul despre mama mea”.

Vorbind înainte de premieră, el a spus că filmul său subliniază importanţa preţuirii vieţii, dar a precizat, de asemenea, că oamenii ar trebui să poată muri cu demnitate la momentul ales de ei.

„Este un film în favoarea eutanasiei”, a dezvăluit el, criticând ţări precum Statele Unite, unde aşa-numita „ucidere din milă” este ilegală, spre deosebire de Spania.

Cine a câștigat Leul de Argint

În timp ce „The Room Next Door” părea să aibă şanse mari să câştige, premiul al doilea, Leul de Argint, a fost o surpriză, fiind acordat regizoarei italiene Maura Delpero pentru drama sa cu un ritm lent, plasată în Alpii italieni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – „Vermiglio”.

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 28 august – 7 septembrie.

