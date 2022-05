Finala Eurovision 2022. Romania luptă diseară pentru trofeul Eurovision 2022

Când e și cine transmite finala Eurovision 2022

Finala Eurovision 2022 are loc pe 14 mai, la Torino. Aceasta va fi transmisă în direct, la TVR 1, de la ora 22.00. Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cine sunt concurenții și cu ce piese participă la finala Eurovision 2022

1. Finlanda:The Rasmus – Jezebel

2. Israel:Michael Ben David – I. M

3. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Azerbaijan:Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Georgia:Circus Mircus – Lock Me In

6. Malta:Emma Muscat – I Am What I Am

7. San Marino:Achille Lauro – Stripper

8. Australia:Sheldon Riley – Not the Same

9. Cipru:Andromache – Ela

10. Irlanda:Brooke Scullion – That’s Rich

11. Macedonia de Nord:Andrea – Circles

12. Estonia:Stefan – Hope

13. România:WRS – Llámame

14. Polonia:Ochman – River

15. Muntenegru:Vladana – Breathe

16. Belgia:Jérémie Makiese – Miss You

17. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18. Cehia We Are Domi – Lights Off

Cine este WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022

WRS, solistul de la Eurovision, în vârstă de 28 de ani, a fost mai întâi dansator. A colaborat cu Antonia şi cu Ruby și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți artiști.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec.

Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început”, a spus recent artistul.

Reprezentantul României, WRS, cu piesa „Llámame” s-a calificat, joi seară, în finala Eurovision care va avea loc pe 14 mai, la Torino, Italia.

Intrat în a doua semifinală a concursului pe poziția 13, WRS a prins unul din primele 10 locuri care merg în finala Eurovision 2022.

WRS a reușit să impresioneze la Eurovision 2022 cu piesa „Llamame” și a făcut un adevărat spectacol pe scena de la Torino.

Cântărețul este foarte fericit pentru realizarea sa și speră la un loc cât mai bun în finală. După ce s-a anunțat lista completă a finaliștilor Eurovision 2022, WRS a transmis un mesaj de mulțumire pe conturile sale de socializare.

„Suntem în finală! Mulțumesc pentru tot sprijinul acordat!”, a scris artistul care a reușit să ducă România în finala de la Eurovision 2022. „Mă bucur că jurații au apreciat piesa noastră, fanii s-au mobilizat și au promovat-o în social media, iar astăzi, românii din diaspora au votat .

Este un sentiment formidabil să știi că ai alături de tine atât de mulți compatrioți care te susțin și votează pentru un rezultat cât mai bun al României la Eurovision. Le promit tuturor că nu îi voi dezamăgi în finală!”, a adăugat tânărul interpret la finalul serii.

Ordinea intrării în finala Eurovision 2022

Imediat după calificarea României în finala Eurovision 2022, s-a tras la sorți ordinea în care cei 25 de artiști finaliști vor urca pe scena din Torino în 14 mai. Dacă numărul 13 avut în a doua semifinală i-a purtat noroc lui WRS, de data aceasta el va intra în prima jumătate a competiției.

WRS urcă al doilea în finala Eurovision 2022! Cehii din trupa We Are Domi, cei care au închis a doua semifinală, deschid marea gală de sâmbătă, iar cel care îi pune capăt este estonianul Stefan și a lui piesă „Hope”, un cântec cu un mesaj bun pentru a încheia o seară glorioasă.

Cine sunt marii favoriți de la Eurovision 2022

Reprezentată de wrs, cu piesa „Llamame”, România va concura în cea de-a doua semifinală cu țări bine plasate în clasamentul caselor de pariuri, țări precum Suedia, Polonia și Belgia.

Conform datelor centralizate de Eurovision World de la 6 mari case de pariuri, România este cotată printre ultimele, cu sub 1% șanse să câștige trofeul.

Ucraina este favorita detașată la casele de pariuri, cu 53% șanse de câștig conform cotațiilor de la pariuri.

Ucraina va participa la Eurovision Song Contest 2022 cu melodia „Stefania”, interpretată de Kalush Orchestra.

Cele mai bune clasări ale României la Eurovision

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost:

Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005;-locul 3

Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010- locul 3

Mihai Trăistariu – Atena, 2006- locul 4

Cele mai bune momente la Eurovision din toate timpurile

Abba cântă Waterloo în 1974

Lordi uimește Eurovision în 2006

Trupa finlandeză Lordi a câștigat Eurovision în 2006, fiind una dintre cele mai controversate prezente in concurs

Verka Serduchka interpretează Dancing Lasha Tumbai în 2007

Irlanda este reprezentată de un curcan în 2008

Bucks Fizz cântă Making Your Mind Up în 1981

Alexander Rybak interpretează Fairytales în 2009

Alexander Rybak, reprezentantul Norvegiei, a câştigat Eurovision, în 2009, cu melodia Fairytale

Buranovskiye Babushki urcă pe scenă pentru Rusia în 2012

Lista completă a finaliştilor din acest an:

Belgia

Cehia

Azerbaidjan

Polonia

Finlanda

Estonia

Australia

Suedia

România

Serbia

Spania

Marea

Britanie

Italia

Germania

Franţa

Elveția

Armenia

Islanda

Lituania

Portugalia

Norvegia

Grecia

Ucraina

Republica Moldova

Țările de Jos

