Cine sunt finaliștii „Românii au talent” 2024, sezonul 14

În prima semifinală a acestui sezon, care a avut loc pe 17 mai, 12 concurenți au cântat live pe scena emisiunii de la Pro TV. Doar cinci s-au calificat în finala „Românii au talent” 2024, sezonul 14, de pe 31 mai: Calisthenics România, Eduard Anghelescu, Emanuel Barica, Karlos Tănăsucă și VAN.

În a doua semifinală, care a avut loc aseară, alți 12 concurenți s-au prezentat în fața juriului. Ulterior, telespectatorii au decis următorii cinci calificați în marea finală: Villia, Dora Debreczeni, Cristian Ciaușu, Ansamblul Hecenii și Ana Nuță. Acestora, li s-a adăugat și Anastasiia Beaumont, care a primit un wild card din partea celor patru jurați.

Cine sunt concurenții care luptă pentru Premiul de Originalitate de la „Românii au talent” 2024, sezonul 14

La finalul primei semifinale, cei patru jurați au făcut primele două propuneri pentru premiul de originalitate: VAN și Karlos Tănăsucă.În a doua semifinală, alți doi concurenți li s-au alăturat: Iustin Cazacu și Carla Munteanu.

Cine a câștigat „Românii au talent” 2023

Rareș Prisacariu a câștigat „Românii au talent” 2023. Concurentul a primit trofeul emisiunii, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro. „Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți. Concurentul, care pe atunci avea 7 ani, a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare.

La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește. Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”. Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat:

„Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu.

Rareș Prisacariu e pasionat de citit și de recitat. „Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din leagănul culturii, de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți”, s-a prezentat micuțul în preselecțiile emisiunii „Românii au talent”. Și a continuat: „Am citit de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Autorul meu preferat e Mihai Eminescu. L-am descoperit prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. (…)

La «Românii au talent» nici nu visam să vin, mama m-a înscris și când am auzit seara că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii mei. Când o să văd atâta lume, juriul, o să mi se urce sângele la cap de bucurie”, a declarat Rareș, care a prezentat mai multe monologuri în emisiunea de la PRO TV.

