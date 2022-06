În urmă cu mai mulți ani, Cosmin Seleși a mers la psiholog cu băiatul său Tudor, care acum are 11 ani, pentru că acesta avea un comportament agresiv și avea probleme de adaptare. Atunci, un psiholog l-a diagnosticat greșit pe fiul prezentatorului și i-a spus că acesta are sindromul Down.

„Am mers cu el la psiholog de la trei ani jumătate, pentru că bătea copiii și nu mă înțelegeam cu el. Bătea copiii la grădiniță. Am fost la cineva și un psiholog mi-a zis: «Vezi că are sindromul Down» și să mă duc cu el la psihiatru.

M-am dus la grădiniță, i-am spus directoarei și ea a zis: «Poftim? Nu există așa ceva. Tudor? Nu.» Eram terminat”, i-a povestit Cosmin Seleși lui Cătălin Măruță.

Vedeta de la PRO TV a mărturisit că a fost foarte speriat în acel moment și nu-i venea să creadă ceea ce auzise despre copilul său. Cosmin Seleși este foarte discret cu viața de familie, iar în podcastul „Acasă la Măruță” și-a deschis sufletul și a vorbit despre multe momente din viața personală.

Cosmin Seleși are doi copii, o fetiță și un băiat. Actorul recunoaște că de când a venit pe lume Tudor, fiul său, întreaga lui viață s-a schimbat.

„Mi s-a schimbat viața total după ce a venit Tudor pe lume. În momentul ăla am cunoscut un sentiment de iubire pe care nu-l mai cunoscusem niciodată în viața mea. Este în continuare din ce în ce mai mult.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am reușit să-i creștem pe amândoi astfel încât să înțeleagă ce se poate și ce nu se poate”

După care a venit Ilinca pe lume, am fost doborât de ea. Îl iubesc pe Tudor de mor, dar Ilinca este ceva… mă sperie gândul că peste cinci ani va fi altfel.

Tudor e foarte sensibil, e un om tare bun. Într-un cantonament, unul din gașcă l-a agresat. Atunci mi-a zis: «Tata, nu pot să-ți spun. Ei sunt prietenii mei și le fac rău».

Ilinca e mai hotărâtă. Am reușit să-i creștem pe amândoi astfel încât să înțeleagă ce se poate și ce nu se poate, Tudor se mai supără, dar Ilinca dacă vrea să obțină ceva cu adevărat, o să obțină. Ea e mai bătăioasă, se joacă doar cu băieți, face karate”, a mai dezvăluit el.

GSP.RO Dezvăluirile șocante ale unei vedete internaționale. S-a cazat la un hotel, dar ce a văzut acolo l-a lăsat fără cuvinte. Ce făceau oamenii în interior

Playtech.ro ULTIMĂ ORĂ! Elena Udrea, în lacrimi. Vestea cruntă primită în urmă cu scurt timp

Observatornews.ro Italienii investesc 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebră fabrică din România: "Va fi cea mai mare, cea mai modernă"

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2022. Scorpionii ar fi bine să nu se lase în voia emoțiilor negative care vor încerca să preia controlul asupra lor

Știrileprotv.ro Un vlogger spaniol care a umilit un cerșetor român cu biscuiți cu pastă de dinți va merge la închisoare

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite