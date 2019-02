Florin Busuioc, mărturii despre refacerea după infarct. „Puțini oameni au o a doua șansă”

La mai bine de trei luni de la momentul în care a fost la un pas de moarte, Florin Busuioc a vorbit despre ce reguli trebuie să respecte pentru a-și proteja sănătatea.

„Aştept să îmi mai treacă puţin coastele, coastele mă împiedică să respir normal şi repiratia e mai complicată, mai de câine aşa, nu mă lasa să fac efort de vorbire foarte mare, dimineaţa eu având vreo 10-12 intervenţii am zis mai stau un pic să mi se mai refacă coastele, nu mai iau niciun medicament de durere”

Actorul spune că îi este recunoascător colegului său care i-a salvat viața.

„Coastele mi le-a rupt colegul meu Bogdan Talisman care mi-a făcut resuscitare şi care m-a salvat astfel pentru că dacă nu mă resuscita, nu ajungea oxigen la creier şi eram o legumă (…) El am ai avut o experienţă, are o poveste ciudată cu tatăl lui, care s-a prăpădit sub ochii lui neştiind ce să facă, tot de la un infarct, şi a zis pe ăsta nu-l mai pierd”, a mărturisit Florin Busuioc.