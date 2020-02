De Livia Lixandru,

„Chestiunea zilei e că „Românii au talent și ne e dor de „Tanti Florica! Trei proiecte total diferite, la vârste total diferite. Povestiți-ne ce v-a atras cel mai mult atunci când ați spus „da acestor show-uri.

Chiar mai sus spuneam, încerc să fac cât mai bine ceea ce am de jucat la acel moment. „Chestiunea zilei am creat-o de la zero. La fel și „Tanti Florica. În ceea ce privește „Românii au talent, este locul în care vreau

să-mi joc rolul de jurat – din partea dreaptă dacă te uiți la televizor și din partea stângă dacă te uiți la televizor.

Sunteți jurat la „Românii au talent de aproape 5 ani. Ce v-a determinat să vă alăturați acestui proiect TV și să rămâneți, având în vedere că au mai fost permutări în echipă?

Sunt în această instituție din prima zi, din primul minut, în mod evident, în afară de Meteo și Știri am făcut de toate. Pentru mine este ca și cum nu aș veni la serviciu sau la o datorie, vin acasă! Se mai schimbă zugrăveala, o fereastră, o ușă, dar cu mici pauze, bine-venite, în acești 25 de ani, am venit acasă.

Ați fost vreodată tentat să plecați?

Da, mai pleci de acasă. Este ca în viață, ai diverse motive să pleci: cântă vecinul la tobe, a explodat o butelie, te cerți cu nevasta… După o vreme, sentimentul de acasă funcționează și tot aici revii.

Recomandări Discuții între medici din interiorul spitalului Balș, unde e bărbatul cu coronavirus: ”Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Dacă unul e pozitiv le dăm tuturor”!

Contrele pe care le-ați avut cu Mihai Petre în emisiune au fost pe bune? Reușiți să vă înțepați în emisiune, iar după terminarea ei să redeveniți prieteni?

Eu nu aș putea avea contre cu Mihai Petre. La greutatea mea, el nu s-ar mai ridica, nu poți avea contre ca în box. Sunt lucruri inerente, și cu Andi, și cu Andra, dar e ca în fotbal – mai strigă unul la altul: „De ce nu mi-ai dat o pasă?. E o chestiune iscată din adrenalină, dar nu sunt lucruri iscate din profunzime.

Care dintre cei patru jurați este, după părerea dumneavoastră, cel mai exigent și care este cel mai ușor de impresionat din punct de vedere emoțional?

Eu sunt, clar. Și cel mai exigent, și cel mai ușor de impresionat emoțional!

Puteți citi interviul integral în revista VIVA! din luna martie, ce poate fi găsită la toate standurile de difuzare a presei.

Citeşte şi:

Corespondență din Milano de la trimisul special Libertatea. Turism în vremea coronavirusului: city-tour cu autobuzul gol și chelneri cu mănuși chirurgicale

Un bărbat din Olt care a călătorit în avion cu italianul infectat s-a plimbat prin București și s-a dus la o emisiune TV! Cum a fost găsit

Andreea Marin a vorbit pentru prima oară despre problemele cu inima, pe care le are de câțiva ani: „Simțeam că nu mai am aer!”

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2020. Balanțele fac planuri amănunțite