„Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cât e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.

Mihaela Bilic a vorbit despre un studiu care a dovedit că marinarea în vin sau în bere a cărnii care urmează să fie gătită pe grătar este mult mai sănătoasă.

„Un studiu privind influența marinării în vin versus marinarea în bere a cărnii arată că, după 6 ore de marinare, conținutul de amine aromatice s-a redus cu 40%, respectiv 88%, iar din punct de vedere senzorial, carnea marinată în bere și apoi prăjită a întrunit cel mai ridicat scor de siguranță”, mai spune medicul nutriționist.

„Pentru grătarul cu cărbune, un alt studiu a arătat că marinarea în bere Pilsner, bere Pilsner fără alcool și bere brună are efecte diferite, după cum urmează: berea brună a prezentat cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea hidrocarburilor aromatice (68%), urmată de berea Pilsner fără alcool (36,5%) și, în cele din urmă, de berea Pilsner (29,5%).

Explicația este efectul protector al flavonoizilor și al altor fitonutrienți prezenți în băuturile fermentate, ceea ce argumentează că știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru a găti savuros și sănătos”, a mai adăugat Mihaela Bilic.

