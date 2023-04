După ce s-a retras din televiziune, Florin Călinescu a decis să se retragă la țară, unde să aibă parte de mai multă liniște. A ales să se mute în casa părintească din județul Argeș, însă nu a renunțat complet la viața agitată din Capitală.

Într-un interviu pentru CANCAN, Florin Călinescu a mărturisit că deține mai multe proprietăți în țară, dar și în străinătate. El și-a investit banii câștigați de-a lungul anilor în case.

„Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot.”

Chiar dacă s-a mutat la țară, fostul prezentator nu și-a schimbat regimul alimentar și nu are de gând să-l schimbe, indiferent unde va locui. „Regimul alimentar nu o să-l schimb niciodată, doar dacă va spune doctorul. Mă delectez în continuare cu ce m-am delectat de mic copil, de toate, fripturi, carne fiartă, spanac, leurdă.”

De ziua sa onomastică, Florin Călinescu va petrece la țară și se va bucura de tot ce îl înconjoară. El își aduce aminte că avea mereu parte de petreceri-surpriză atunci când lucra la PRO TV.

„Petrec printre florile mele. Am plante mai perene. Cel mai mult îmi plac florile care apoi produc fructe sau legume. Pe 29 petrec, e și ziua mea de naștere, am o lună grea. Niciodată nu am făcut petreceri la restaurant. În general, în familie. Mai bine să exist 365 de zile. Doar de câteva ori, când eram la PRO TV, mi s-au organizat petreceri oarecum surpriză, eram o persoană prea publică atunci.”

Florin Călinescu și-a dat demisia de la PRO TV în vara anului 2021, atunci când a renunțat la rolul de jurat de la „Românii au talent”. Prezentatorul a semnat apoi un nou contract cu Prima TV, unde a avut propriul show. Emisiunea lui Florin Călinescu nu a rezistat decât câteva luni pe post, pentru că proiectul a fost scos din grila de programare mai repede decât s-ar fi așteptat, asta din cauza audiențelor care nu au fost conform așteptărilor.

Nu are de gând să revină în televiziune prea curând. „Nu mi-e dor de televiziune, asta pot să vă spun. În acest moment, nu m-aș mai întoarce. Nu mă pot însă înfrunta cu viața, să știu ce se va întâmpla.”

„E posibil să-mi fac propria televiziune”

De asemenea, Florin Călinescu a fost întrebat dacă a mai primit oferte de a se întoarce pe micul ecran, iar el a răspuns: „Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e. Iar dacă eu am spus că nu mă interesează, nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc.”

Prezentatorul se gândește să își facă chiar propria televiziune, pentru că nu mai tolerează să facă ceea ce îi spun alții. Florin Călinescu a început să fie activ în mediul online și este încântat de rezultatele pe care le are. „Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții. E posibil să-mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume.”

