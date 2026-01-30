Chiar dacă este vedetă PRO TV, Florin Dumitrescu a recunoscut că în momentul în care deschide televizorul, emisiunea lui preferată este de la concurență! Mai exact show-ul „Jocul Cuvintelor” de la Kanal D.

Emisiunea de la televiziunea concurentă este în fiecare luni, de la ora 22.45, și marți, de la ora 23.00, dar și la ora 15.00, în reluare, de luni până vineri. Iar Florin Dumitrescu a dezvăluit că se uită în mijlocul zilei, atunci când pe PRO TV este „La Măruță”, emisiune care dispare din luna februarie, din cauza audiențelor slabe.

„La televizor, sincer, ne uităm la știri, la meciuri… La filme mai rar! Mai prind o emisiune care îmi place foarte mult… O să mă omoare ăștia ai mei, dar eu sunt fan înrăit «Jocul Cuvintelor» și îl văd în reluare la ora 15.00”, a spus Florin Dumitrescu pentru „Pagina de Media”.

Chiar dacă nu se uită la PRO TV, ci la Kanal D, celebrul bucătar a dezvăluit că vizionează MasterChef și Vocea României, însă pe VOYO!

„Văd şi eu la mine în casă, le este mult mai la îndemână zona de streaming. Noi avem zile când preferăm să ne uităm la MasterChef și la Vocea României pe VOYO. Atunci mi-am eliberat seara respectivă și pot să mă uit când vreau. E un pic mai la îndemână”, a încheiat vedeta PRO TV.

