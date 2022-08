„Bontea, în afară de faptul că este un tip foarte carismatic, este un bucătar extraordinar de bun. Și Scărlătescu, la fel. Asta nu înseamnă că nu le văd defectele. Punctul slab al lui Cătălin este că se minte singur de foarte multe ori. El știe să-și vândă farfuria.

Dar, din păcate pentru el, noi n-o cumpărăm. Iar punctul slab al lui Sorin este faptul că este mult prea încrezător”, a declarat Florin Dumitrescu. În sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care va începe în curând, la Antena 1, maeștrii bucătăriei se avântă în bătălia culinară cu ambiții și mai mari și cuțite și mai ascuțite!

„Ne-a enervat pe amândoi în egală măsură”

„În toată istoria «Chefi la cuțite», cel mai tare m-am enervat în sezonul 10. A fost un moment în urma căruia eu și Scărlătescu nu ne-am mai vorbit deloc trei zile. Culmea e că nici Bontea n-a vorbit cu Scărlătescu în cele trei zile. Cumva, ne-a enervat pe amândoi în egală măsură. Asta se va vedea în sezonul 10, care este mult mai intens, colegii mei profitând de anumite slăbiciuni ale adversarilor.

Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor. Pe lângă competiția foarte încinsă, sezonul 10 este unul special din toate punctele de vedere. În primul rând, avem un alt platou. Decorul este diferit, alte culori, alte bucătării, altă mobilă, alt spațiu de relaxare, mult mai mare. Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a dezvăluit chef Florin Dumitrescu.

Cei trei chefi au descoperit decorul nou al emisiunii ca pe un cadou aniversar, pentru a marca deceniul de prietenie și rivalitatea care îi leagă. Rememorând acești ani, Florin Dumitrescu a vorbit despre episoadele care l-au emoționat cel mai mult: „Pentru mine, cele mai impresionante momente la «Chefi la cuțite» au fost atunci când au venit soția și fiicele mele de ziua mea. Au fost de două ori cu această ocazie la filmări. A doua oară, când fetele mai crescuseră, au venit și cu un tort și mi-au cântat La mulți ani.

Deci cele mai emoționante momente tot cu familia le-am avut. Fiicele mele au crescut în același timp cu «Chefi la cuțite». Am învățat în paralel să fiu tătic și chef la «Chefi la cuțite». Iar acum, ele au învățat deja că, dacă stăm să ne uităm până la finalul emisiunii, am câștigat un battle, iar dacă le trimit la culcare mai devreme, înseamnă că am pierdut acel battle”.

Cu toată susținerea de care se bucură acasă, chef Dumitrescu este pregătit pentru cea mai aprigă confruntare: „Țin scorul cu mare atenție: până acum, Sorin are supremația la sezoane, Cătălin e pe-aproape, însă la battle-uri și la farfurii, conduc detașat. Și îmi doresc foarte tare să câștig sezonul 10, pentru că e și o chestie de numerologie la mijloc: am câștigat sezoanele 2 și 5. Multiplicarea lui 5 cu 2 este 10, deci cumva este sezonul meu. Câștig sezonul ăsta. N-am cum să nu câștig sezonul ăsta!”, a încheiat el.

