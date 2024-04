Ieri, Florin Dumitrescu a plecat cu soția din România. Bucătarul s-a pozat în avion, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare. „Am plecat! Pup. Pa”, a scris bucătarul, care a semnat cu Pro TV, revine alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la „MasterChef”, show-ul culinar de la Pro TV.

Inițial, bucătarul nu a dezvăluit motivul plecării sale, însă apoi a revenit cu o nouă postare pe Facebook, a spus că a ajuns cu bine într-o vacanță în Grecia. „Am ajuns cu bine. Pup. Pa”. Acolo se relaxează Florin Dumitrescu alături de soție, înainte de a începe filmările de la „MasterChef”.

Florin Dumitrescu: „La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți”

„Scuze, suntem complet nemachiati și cu un filtru mic, dar cine ne cunoaște știe că suntem sinceri. Chiar îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi. Fetele sunt mai mari, am scăpat de scutece, am zburat până aici, deci am câștigat ore în plus pentru vacanță.

La întoarcere ne așteaptă o nouă era în care sunt sigur că vom fi super fericiți. Dacă nu postez zilele următoare să ne iertați. Pentru orice urgență lăsați un comentariu sau un mesaj și revin eu”, a scris bucătarul.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, primele declarații despre revenirea la „MasterChef”

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu.

Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu”, a spus Sorin Bontea.

Chef Florin Dumitrescu este una dintre personalitățile gastronomiei românești. Prin viziunea sa a reușit să împingă constant limitele a ceea ce poate fi realizat într-o bucătărie și a inspirat sute de tineri în acest domeniu.

„MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie.

Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus Florin Dumitrescu.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a spus și Cătălin Scărlătescu.

